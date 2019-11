France : Drame, un pont s'écroule dans une rivière

En France, un pont suspendu s'est écroulé dans une rivière le lundi 18 novembre 2019, dans le nord de Toulouse, à Mirepoix-sur-Tarn. Le bilan fait état d'un décès.

France, l'écroulement d'un pont fait un mort

Le sud-ouest de la France est sous le choc après l'effondrement d'un pont suspendu à Mirepoix-sur-Tarn. Selon le procureur de Toulouse, au moins une personne a été tuée et "probablement" des disparus. "Les services de l’État sont mobilisés depuis ce matin, sous l’autorité du Préfet d’Occitanie pour porter secours aux victimes de Mirepoix-sur-Tarn. Un PC interservices a été mis en place par le SDIS31 et 3 hélicoptères de la Gendarmerie et de la Sécurité Civile de France ont été déployés", a avancé le ministère français de l'Intérieur.

"On recense d’ores et déjà une victime de 15 ans (dont le corps a été repêché), sa mère qui était dans le véhicule a pu être sauvée, notamment par des témoins Mirepoix-sur-Tarn", apprend-on auprès du procureur de Toulouse. Plusieurs véhicules se trouvaient sur le pont au moment de son effondrement. "Il semble qu'il y ait au moins un camion, une voiture et peut-être une camionnette qui ont disparu dans le cours d'eau", a ajouté le magistrat.

"Une dame de Mirepoix et sa fille étaient dans l'un des trois véhicules, d'après les témoignages. Il y avait un gros camion, une voiture et une camionnette", a déclaré le maire Eric Oget.

Les sapeurs-pompiers soutiennent que de nombreux moyens de secours sont engagés pour un effondrement de pont sur la commune de Mirepoix sur Tarn. Le pont, situé sur la départementale 71 et long d'environ 150 km et construit en 1935, reliait Mirepoix-sur-Tarn et Bessières.

La victime est une adolescente de 15 ans dont le corps a été repêché par les secours. Elle se trouvait dans un véhicule en compagnie de sa mère. Le conseil départemental de Haute-Garonne tient à préciser que le pont en question "n'était pas répertorié comme un ouvrage sensible".