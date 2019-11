Rencontre Blé-Soro: "Pourvu que ça soit sincère", Doumbia Major

Doumbia Major s'est exprimé suite à la rencontre entre Guillaume Soro et Charles Blé Goudé, le dimanche 24 novembre 2019, à La Haye. Le président du Congrès panafricain pour le Renouveau (CPR) a salué l'initiative prise par les deux hommes, mais s'interroge sur la sincérité de l'acte posé par les anciens leaders estudiantins.

Doumbia Major juge la rencontre Soro-Blé Goudé

L'annonce de la rencontre entre Charles Blé Goudé et Guillaume Kigbafori Soro, annoncée en grande pompe, était très attendue. Finalement, c'est le dimanche 24 novembre 2019 que le président de Générations et peuples solidaires (GPS) et le chef de file du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP) se sont retrouvés. Ce tête à tête entre le député de Ferké et l'ex-ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo est diversement interprétée par la classe politique ivoirienne.

Doumbia Major, ancien compagnon de lutte de Guillaume Soro au sein de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI), a réagi le lundi 25 novembre 2019, à travers une publication sur sa page Facebook. "Quand des fils du pays se rencontrent dans le sens de la réconciliation et de la paix, c'est quelque chose qu'il faut saluer et encourager. Nous saluons toutes les initiatives qui vont dans le sens de la réconciliation, pourvu que cela se fasse sous le sceau et dans un esprit de sincérité, de vérité et dépourvu de tout calcul de politicien", a déclaré Doumbia Major.

Pour lui, "il ne faut surtout pas perdre de vue que l'un des indicateurs de la sincérité dans toute démarche de réconciliation, et qui montre qu'elle est exempte de tout calcul stratégique, c'est qu'elle commence avec le prochain, avant de s'étendre au lointain". Le président du CPR a fait savoir que "les Ivoiriens doivent se pardonner mutuellement, pour donner une chance à la paix et permettre un vivre ensemble harmonieux, qui crée les conditions d'un développement qui profite à tous".