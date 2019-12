Parade mortelle à Agban: 1 chauffeur de "gbaka" arrêté, l'autre en fuite

Mercredi 4 décembre 2019, deux conducteurs de "gbaka", véhicules de transport en commun, ont provoqué un accident de la route au niveau de l'échangeur de la gendarmerie d'Agban. La scène qui a été filmée puis diffusée sur les réseaux sociaux a créé l'émotion et l'indignation des internautes, tant les conducteurs des deux véhicules ont fait preuve d'insouciance au volant. Les autorités ivoiriennes, saisies de l'affaire, se sont lancées aux trousses des chauffeurs imprudents.

Quelles sanctions pour les chauffeurs imprudents de "gbaka" ?

Une scène montrant deux véhicules de transport en commun, communément appelés "gbaka", a circulé sur la toile dans la matinée du mercredi 4 décembre 2019. On y voit deux voitures qui se livrent à une véritable course dans les environs de l'échangeur de la gendarmerie d'Agban jusqu'à ce que l'une d'entre elles se renverse. La vidéo est devenue très rapidement virale. Les commentaires ont fusé, dénonçant cette insouciance des deux conducteurs de "gbaka". Pour l'heure, aucun bilan de l'accident n'a été établi.

Jeudi 5 décembre 2019, le ministère du Transport a réagi à travers un communiqué. Le ministre Amadou Koné estime que l'accident a été "volontairement" provoqué par les deux chauffeurs. Il a donc donné des instructions à l'Office de sécurité routière (OSER) et à la Police spéciale de la sécurité routière (PSSR) afin d' "identifier et interpeller ces chauffeurs indélicats afin qu'ils soient sévèrement punis".

Aidés de la police nationale et de la gendarmerie, l'OSER et la PSSR ont fini par mettre le grappin sur l'un des indélicats chauffeurs. Il s'agit du nommé du nommé Koné Fousseny, à bord du "gbaka" immatriculé 6314HH01, qui a été interpellé à Agboville, une ville du sud de la Côte d'Ivoire, par les hommes du commissaire de police Coulibaly Kounvolo, commandant de la voie publique. Le communiqué précise que le second chauffeur, Koné Soualiho, qui conduisait le véhicule immatriculé 6921HE01, est activement recherché. Amadou Koné soutient "qu'aucun acte d'incivisme au volant ne sera toléré".