Hommage à Houphouët : Le PDCI à sa naissance, le RHDP à sa mort

Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, est le référent politique de bon nombre d'acteurs politiques ivoiriens. Toute occasion est donc opportune pour rendre hommage au premier Président de la République de Côte d'Ivoire.

Le PDCI et le RHDP se disputent Houphouët-Boigny à Yamoussoukro

18 octobre 1905 - 7 décembre 1993, 88 ans qu'a duré la vie de Félix Houphouët-Boigny sur la terre des hommes. Mais temps suffisant pour drainer à sa suite des disciples qui continuent de se revendiquer de sa philosophie politique. 26 ans après son décès, Le Bélier de Yamoussoukro continue de marquer l'actualité politique dans son pays.

Cependant, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), dont il est le fondateur, et le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), qui se réclame de sa philosophie, sont engagés dans une lutte fratricide pour s'attribuer, chacun pour sa part et à son compte, l'exclusivité de l'héritage du Vieux.

Ainsi, le parti dirigé par Henri Konan Bédié avait organisé, les 17 et 18 octobre 2019, une grande cérémonie d'hommage à Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro qui avait drainé près d'un million de militants, selon les organisateurs. À cette occasion, le PDCI-RDA avait salué les actions d' Houphouët, et rappelé qu'il s'engage à perpétuer ses oeuvres de paix et de grand bâtisseur de la Nation ivoirienne.

Le parti dirigé par le Président Alassane Ouattara n'a pas attendu longtemps pour apporter la réplique à son ancien allié du pouvoir. Le RHDP unifié organise en effet sa cérémonie d'hommage à Houphouët, ces vendredi 6 et samedi 7 décembre 2019 dans sa ville natale, Yamoussoukro. Le 7 décembre étant la date du décès du Sage d'Afrique. Le parti présidentiel attend également drainé du monde à cette occasion. Des militants venus de toutes les contrées ivoiriennes sont d'ailleurs attendus à cette manifestation.

À dix mois de l'élection présidentielle de 2020, ces deux grandes formations politiques se livrent une farouche bataille, chacun mettant en avant le nom de Félix Houphouët-Boigny pour, l'un conserver le pouvoir d'État, et l'autre le reconquérir après l'avoir perdu 20 ans plus tôt.