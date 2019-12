Hassan Hayek: « J’ai peur de devenir un cas social »

Hassan Hayek s’est rendu incontournable sur les réseaux sociaux, en moins de deux ans. Ils sont plus d’un million de followers à partager son quotidien.

Hassan Hayek, le vagabond de la charité, livre son secret

Hassan Hayek fait partie de ces hommes et femmes qui ont réussi à se distinguer parmi tant d’autres, tant aucun défi ne l’arrête. Ce mardi 19 novembre 2019, c’est avec enthousiasme que nous partons à la rencontre du jeune homme surnommé le vagabond de la charité, mister el cuba ou encore Président BPS, entendez Bénévoles de premiers secours.

Sur les réseaux sociaux, “le vagabond de la charité”, Hassan Hayek est célèbre pour ses actions caritatives auprès des plus démunis et personnes en détresse. On se rappelle encore, dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 novembre 2019 aux environs de 23 heures, un jeune manœuvre avait reçu une décharge de béton armé et la barre de fer avait transpercé son crâne du menton au front, sans le tuer.

Après plusieurs heures d’intervention, les médecins avaient réussi à retirer la barre de fer. Quelques heures après cette prouesse, le jeune homme est décédé. Un choc pour Hassan Hayek. Découvrons ensemble l’histoire cachée de ce vagabond de la charité.