Côte d'Ivoire: Présidentielle 2020, Macron veut-il s'en laver les mains ?

La visite d'Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire en cette fin d'année 2019, avait suscité de nombreux commentaires quant à son immiscion dans la prochaine élection présidentielle. Le président français vient cependant de préciser dans un tweet son cheval de bataille.

Emmanuel Macron donne ses priorités pour la décennie 2020 - 2030

20 - 22 décembre 2019, Emmanuel Macron était en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. A cette occasion, le président français et son homologue ivoirien, Alassane Ouattara, ont signé plusieurs protocoles d'accord en vue de renforcer la coopération franco-ivoirienne. Le musèlement de l'opposition ivoirienne lors de cette visite et les déboirs de l'ancien chef rebelle Guillaume Soro, au lendemain du départ du Président Macron ont cependant laissé croire que Ouattara et Macron seraient dans un deal en faveur du RHDP unifié, le parti au pouvoir, à quelques dix mois de l'élection présidentielle

Mais ce n'est que la vision d'une partie de l'opinion, car le locataire de l'Elysée a certainement d'autres chats à fouetter. En effet, la France qu'il dirige depuis trois ans fait face à une fronde sociale alimentée depuis plusieurs par les manifestations répétées des gilets jaunes. De même, les défis auquels est confrontée l'Union européenne (UE) impose que les dirigeants européens ainsi que leurs peuples, s'y consacrent davantage.

C'est donc ce qu'entendait traduire le chef de l'Etat français en annonçant dans son discours à la Nation, ce 31 décembre 2019, que ses priorités, ainsi que celui de ses compatriotes, pour cette nouvelle décennie, doivent être l'Hexagone et le vieux continent. "Ensemble, faisons de la décennie qui s’ouvre une décennie française et européenne", a-t-il interpellé à nouveau ses concitoyens dans un tweet publiée sur sa page officielle dans la foulée de son allocution de fin d'année. Avec cette déclaration, le président français va-t-il se laver les mains du prochain scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire qui s'annonce très décisif, quoique la France soit un partenaire de longue date de la Côte d'Ivoire ?

Notons que l'élection présidentielle ivoirienne se tient le 31 octobre 2020, comme le prévoit la Constitution. Les principales formation politiques ivoiriennes sont par conséquent à pied d'oeuvre pour mettre en pole position leur candidat. Des cadres du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP unifié, parti présidentiel) indiquent d'ores et déjà que "c'est bouclé", "c'est géré".