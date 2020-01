Arafat décédé, Arnaud jaguar se confie à Dieu : Voici sa nouvelle vie

Arnaud Jaguar, ex-manager d' Arafat DJ, vient de prendre une grande décision. L'homme de main de l'ancien roi du couper décaler a choisi de confier sa vie à Dieu. Le concerné a publié des photos de son baptême religieux sur sa page Facebook. Il rejoint ainsi Bebi Philip et Claire Bahi, qui se sont convertis au christianisme à la suite de la mort brutale du Daishikan, le 12 août 2019.

Après Claire Bahi, Bebi Philip, l'ex-manager d' Arafat change de vie

Au décès d' Arafat le 12 août 2019, le monde du showbiz ivoirien et africain a été secoué par la mort soudaine et brutale de la star du couper décaler. Houon Ange Didier, le patron de la Yorogang, a perdu la vie dans un accident de la circulation, au moment où sa carrière musicale connaissait une véritable ascension. Très effondrée par la disparition de celui qu'elle considérait comme son "frère", la chanteuse Claire Bahi a préféré faire ses adieux au couper décaler. Désormais ancienne Première dame du couper décaler, l'artiste aux jeux de reins envoutants a livré un dernier concert le samedi 14 septembre 2019 afin de donner l'information à ses fans. "Nous n’avons rien, ils veulent nous tuer, c’est bon je quitte … J’ai fait ce concert afin de pouvoir vous annoncer cette nouvelle. Sinon après la mort de DJ Arafat je ne voulais plus le faire, mais je l’ai fait pour annoncer que j’ai décidé de chanter pour Jésus-Christ de Nazareth, afin que son âme soit sauvée", a lancé la "soeur" d' Arafat DJ, qui endosse désormais la tunique de chantre de l'Éternel.

Un autre grand nom du couper décaler a franchi le cap en décidant de se convertir à la religion chrétienne. Il s'agit de l'arrangeur-chanteur Bebi Philip qui s'est fait baptiser le samedi 5 octobre 2019. Mister BPP a rejoint Claire Bahi dans la grande famille chrétienne. Arnaud Jaguar, ancien manager d' Arafat DJ, vient d'allonger la liste des acteurs du couper décaler qui donnent leur vie à Dieu. En effet, ce dernier a fait l'annonce de son baptême religieux en publiant des photos de la cérémonie. "Merci Seigneur pour cette nouvelle vie que tu me donnes je suis né de nouveau et fière d'être ton disciple", a-t-il publié sur sa page Facebook.