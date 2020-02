Procès à La Haye: Voici ce que disent les avocats de Blé Goudé

Me Zokou Séri Simplice, membre de l’équipe de défense de Charles Blé Goudé, affiche une grande sérénité quant à l’issue de l’audience portant sur l’examen par la chambre d’appel de la CPI des conditions assorties à la libération des deux Ivoiriens Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé.

Liberté totale pour Gbagbo et Blé Goudé : Me Zokou Seri Simplice (avocat de Blé Goudé), rassure

Au micro d'Eventnews, l’homme de droit est apparu très confiant quant à l’issue de l’audience qui a eu lieu le 6 février 2020 relative à la levée des restrictions imposées à la liberté de Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la jeunesse.

Me Zokou Seri Simplice estime qu’il est désormais temps de faire voler en éclats toutes les impositions assorties à la liberté des deux Ivoiriens afin qu’ils recouvrent l’intégralité de leurs droits fondamentaux. « Les enjeux sont simples: il s’agit de faire tomber les restrictions assorties à la liberté de Gbagbo et Blé Goudé. Nous pensons que le moment est venu pour qu’ils recouvrent la plénitude de leurs droits », a fait savoir l’avocat de Charles Blé Goudé.

Pour l'issue de la procédure, Me Zokou Seri a réaffirmé son optimisme. « Nous sommes très confiants », lâche-t-il. De son côté, Me N’dry Claver s’est voulu encore plus rassurant.

« Le meilleur pour nous est déjà acquis parce que nous sommes acquittés et là-dessus on n'y reviendra plus. Donc qu’est-ce qui peut nous arriver de pire ? », a-t-il interrogé.

L’audience du 6 février 2020, faut-il le souligner, a eu pour objet de statuer sur les motifs incitant les avocats de la défense à demander la levée des restrictions imposées à la libération de Gbagbo et Blé Goudé.

Acquittés en janvier 2019 des lourdes charges de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé jouissent depuis plus d'un an d'une liberté conditionnelle. Toutefois, ils sont en attente d'un éventuel procès en appel devant la Cour pénale internationale.