Titrologie : Revue de la presse ivoirienne du 17 février 2020

Lundi 17 janvier 2020, le sit-in de l'opposition à Trocadero en France et la messe géante des catholiques à Abidjan, occupent la titrologie. L'actualité est aussi dominée par la visite d'Etat d'Amadou Gon Coulibaly dans la région du Gbôklé.

Titrologie, les catholiques ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire

"A quelques mois de la présidentielle, l'Église catholique redoute une nouvelle crise", écrit Notre Voie, dans sa parution du lundi 17 février 2020. Dans ce même journal, nous apprenons qu'Affi N'guessan souhaite "former un tandem" avec Laurent Gbagbo. S'exprimant dans les colonnes de Fraternité Matin, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly annonce que "la Côtière sera transformée en autoroute". Le journal gouvernemental revient sur l'appel du cardinal Kutwa lors de la messe géante organisée par les catholiques. "Que le pouvoir de l'amour ait raison sur l'amour du pouvoir", a souhaité l'homme religieux. Dans sa titrologie, Le Jour Plus, nous donne des échos du meeting d'Amadou Gon à Sassandra. "En 2020, on ne change pas une équipe qui gagne", a lancé le chef du gouvernement ivoirien. Notre confrère évoque également une tentative de déstabilisation du pouvoir d'Alassane Ouattara depuis Paris. Il écrit qu' "un pro-Soro fait des aveux publics.

À la Une de Le Patriote, le Premier ministre invite les populations de Sassandra à ne pas "oublier l'histoire récente de notre pays". Allah-Kouadio Remi se déchaine dans les colonnes de Le Nouveau Réveil, un journal proche du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI). Pour ce vice-président du parti d'Henri Konan Bédié, "le PDCI doit porter plainte contre l'Etat de Côte d'Ivoire... pour abus de pouvoir et discrimination sur l'accès à la CNI". Pour sa part, L'Intelligent d'Abidjan, s'intéresse à la prochaine élection à la Fédération ivoirienne de football (FIF). "Sidy Diallo n'est pas candidat à sa propre succession : dessous d'une décision qui le met au-dessus de la mêlée", écrit le confrère.