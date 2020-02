Le Magnific à Ericsson le Zoulou : "J'aurais voulu prester à ton mariage"

Ericsson le Zoulou est décédé dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 février 2020 en France. Le chanteur d'origine congolaise s'était établi dans l'hexagone après avoir connu une fulgurante carrière en Côte d'Ivoire. L'humoriste ivoirien Le Magnific a décidé de rendre un ultime hommage à l'ancien disc-jockey à travers une chanson.

Le Magnific chante pour Ericsson le Zoulou

Le monde de culture africaine a été secoué par la disparition de Bosiki Eric, plus connu sous le nom Eric le Zoulou. Le jeune chanteur qui a débarqué de son Congo natal était sans contexte l'une des grosses pointures de la musique couper décaler. Ce disc-jockey, doté d'une voix puissante, a contribué à positionner ce nouveau genre musical dans le showbiz ivoirien. Ericsson s'est brillamment illustré dans les maquis ou bars où il a exercé au point de devenir incontournable. Quand il sort sa première chanson, Souzanna, le jeune homme convainc le mélomane sur son talent d'artiste. Avec ce titre, rapidement devenu un tube, Ericsson le Zoulou écume la Côte d'Ivoire et exporte son savoir-faire en Europe.

Quelques années plus tard, l'album Gloire vient sonner la consécration d' Ericsson le Zoulou. Le chanteur a le mérite d'être l'un des rares artistes couper décaler à évoluer en live. À partir de 2008, l'auteur de la chanson Souzanna s'éclipse de la scène musicale. On apprendra plus tard qu'il s'est installé en France. Il a tenté un retour en Côte d'Ivoire sans grand succès. L'homme se préparait à rétablir le contact entre lui et ses fans quand il a été fauché par la mort dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 février 2020. Ericsson le Zoulou est mort des suites d'un kyste dans le dos et d'un cancer du foie et de la vessie, selon Élisabeth Gogué, la femme qui partageait sa vie.

Le Magnific, qui avait visiblement de bons rapports avec Ericsson le Zoulou, a pris la résolution de lui rendre un hommage à travers une chanson. "J'aurais voulu prester à ton mariage... À ton anniversaire ou même te soutenir a ton concert, mais hélas, je serai obligé de faire un petit son hommage pour toi mon frère Ericsson Le Zulu.....Repose en paix... Sortie ce mardi à 20 h...Un artiste ne meurt jamais...", a écrit l'humoriste ivoirien sur son compte Instagram. Rappelons qu' Ericsson le Zoulou sera inhumé en France.