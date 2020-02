Carmen Sama parle de sa première rencontre avec Arafat DJ

La belle histoire d'amour entre Carmen Sama et Arafat DJ a brutalement pris fin le 12 août 2019 quand le roi du couper décaler perd la vie dans un accident de la circulation à Cocody-Angré. Et pourtant, les deux amoureux devaient convoler en justes noces. Cinq mois après le décès de Houon Ange Didier, la mère de Rafna se souvient de sa première rencontre de son défunt conjoint.

Carmen Sama se souvient de sa première rencontre avec Arafat DJ

La vie de Carmen Sama a pris un tournant décisif le 12 août 2019. Ce jour-là, Arafat DJ, l'homme avec qui elle s'était coutumièrement unie le 26 décembre 2018, a péri dans un accident de moto. La nouvelle de la mort du Daishikan a envahi la Côte d'Ivoire. Les fans de l'artiste couper décaler se sont rués devant son domicile pour se rendre compte de la véracité d'une information qui endeuillait les Ivoiriens. Pour Carmen Sama, le monde venait de s'arrêter, car son "lion" venait de la quitter, elle et la petite Rafna, leur fille.

Arafat DJ a eu droit des obsèques nationales. Le gouvernement ivoirien lui a rendu un hommage national le 31 août 2019 au cours de funérailles qui a réuni plusieurs stars africaines du showbiz, dont Koffi Olomidé, Davido, Sidiki Diabaté et Roga Roga. Malgré la douleur, Carmen Sama s'est engagée à vivre pour le bonheur de Rafna. Dans une interview accordée au magazine Life, la jeune dame a raconté comment elle a rencontré son défunt compagnon.

"Nous nous sommes rencontrés dans un bar en 2015", a relaté la génitrice de Rafna, qui précise qu'elle prenait part à un anniversaire avec des copines. "Et, le disque-jockey annonçait dans le micro que Arafat devait venir prester… J’étais sur la piste de danse lorsqu’il est arrivé. Peu de temps après, il m’a fait appeler par un serveur de la boite. Toute chose que j’ai refusée sur le coup ! ", se souvient-elle. Mais Arafat n'a pas baissé les bras. Il a employé une autre stratégie en offrant à boire à la demoiselle qu'il désirait. "Du coup, je me sentais un tout petit peu redevable envers lui. C’est alors qu’avant de partir du bar, je suis allée vers lui pour lui dire merci. En partant donc, le même serveur est venu encore me demander mon numéro, et je le lui ai donné. Après, nous avons beaucoup échangé et puis voilà…”, s'est-elle exprimé dans les colonnes de notre confrère.