Retraite de Ouattara, Mamadou Koulibaly raconte la parabole du voleur

Après avoir réagi à chaud à l'annonce du Président Alassane Ouattara de passer la main à une jeune génération en 2020, Mamadou Koulibaly est revenu à la charge, ce vendredi. Le candidat de Lider à la prochaine présidentielle raconte une parabole mettant en scène un voleur.

Mamadou Koulibaly : « Au voleur, attrapez-le!!! »

Devant les Députés et Sénateurs convoqués en Congrès à Yamoussoukro, jeudi 5 mars 2029, Alassane Ouattara a annoncé de façon solennelle sa volonté de ne pas se présenter à l'élection présidentielle de 2020. Mieux, le Président ivoirien a indiqué vouloir transmettre le pouvoir à une jeune génération. Si cette décision a été saluée par certains leaders politiques et autres observateurs de la vie politique ivoirienne, d'autres y voient plutôt un non évènement.

C'est bien dans cette seconde catégorie que se situe Mamadou Koulibaly qui a déclaré dans un premier temps que le Président Ouattara ne peut nullement se féliciter de ne pas briguer un troisième mandat, du reste anticonstitutionnel, d'autant plus que rien dans la Constitution ne lui permet de désigner son successeur. Poursuivant dans cette même logique, le fondateur de Liberté et démocratie pour la République (Lider) a récidivé, ce vendredi sur Twitter. Cette fois-ci de façon métaphorique.

« Un voleur vous agresse et emporte votre Smartphone. Vous criez: "au voleur! Attrapez-le! Devant vos appels il abandonne votre phone, en bien mauvais état. Le public vous demande alors de saluer la générosité du gangster qui aurait pu impunément emporter votre bien, s'il voulait », a-t-il imagé le retrait du Président Ouattara de la course à la présidence.

Mais la réplique à sa critique ne s'est pas fait longtemps attendre. Un internaute du nom d'Hamed Koné a ainsi répondu à MamKoul : « Le jour où les opposants africains auront le courage et l'honnêteté de saluer; à sa juste valeur, un acte comme celui que le Président Ouattara vient de poser... On pourra parler d'avancée démocratique. » Puis, il ajoute en Post scrotum : « Le gangster a pris l'argent de la campagne et s'est barré oubliant ses idéaux. »

Notons qu'à l'élection présidentielle de 2015, le Professeur Mamadou Koulibaly avait déposé en bonne et due forme son dossier de candidature. Mais curieusement, il s'est retiré de la course après avoir perçu les 100 millions de francs CFA que le président Ouattara a donnés à chaque candidat.