Accident sur le Pont HKB : Accusée, la SOCOPRIM s'explique et accuse

Un accident de la circulation est survenu sur le Pont HKB dans la mi-journée de ce mercredi 3 juin 2020, ayant fait deux blessés. La SOCOPRIM, gestionnaire de cette infrastructure routière à péage, a produit un communiqué dans laquelle elle décline toutes responsabilités dans cette situation.

Pont HKB, un véhicule roule en sens inverse et fait des blessés

L'image, devenue virale sur les réseaux sociaux, est aussi bien terrifiante que difficile à se l'imaginer. Et pourtant, un chauffard, au volant d'un gros camion à fourgon, a arpenté le 3e pont dit Pont HKB en sens inverse. Le visionnage des images est d'autant plus insupportable, que les véhicules qui roulaient dans le bon sens ont dû faire usage de beaucoup de dextérité pour éviter de rentrer en collision avec ce véhicule contrevenant au code routier et mettant en danger la vie d'autrui.

Dans sa folle course, ce chauffeur a manqué de peu de se renverser après avoir heurté les blocs de béton installés pour séparer les deux voies. Mais les deux motards, qui l'avaient pris en chasse, ont eu moins de chasse, car ils ont été grièvement blessés après avoir été percutés par l'indélicat véhicule.

Selon un tweet publié sur le compte de Lider, le parti fondé par le Professeur Mamadou Koulibaly, « au pont HKB, ce camion a été autorisé à faire demi-tour parce que le chauffeur n’avait pas la monnaie pour payer le péage ». Et le parti d'accuser : « Quand la vie humaine a moins de valeur que l’argent. »

Cependant, la SOCOPRIM, société concessionnaire du pont HKB, a tenu à se dédouaner de cet incident, tout en pointant du doigt l'indélicatesse du chauffard, qui a « de lui même fait demi-tour à environ 150 mètres avant la gare de péage ».