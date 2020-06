Présidentielle 2020 : Jean-Louis Billon se positionne au PDCI

La bataille de positionnement pour le prochain scrutin présidentiel devient de plus en plus rude au sein du PDCI. Jean-Louis Billon, un jeune cadre du parti septuagénaire, dévoile ses ambitions présidentielles tout en regardant les faits et gestes d'Henri Konan Bédié, le président du parti.

Jean-Louis Billon : « Si le président BÉDIÉ ne se présente pas... »

À son dernier Bureau politique, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) a édicté les conditions pour faire acte de candidat à la candidature du parti à l'élection présidentielle de 2020. Si de nombreux cadres et autres observateurs s'accordent pour voir en Henri Konan Bédié le candidat naturel du vieux parti en sa qualité de président, Jean-Louis Billon prévoit quant à lui une autre alternative.

À en croire le site Yeklo, le Secrétaire exécutif chargé de la communication, de l'information et de la propagande du PDCI-RDA a en effet déclaré : « J’ai grandi dans cette maison du parti. J’ai vu sa construction et même appris à nager dans la piscine à l’époque. Pour dire que j’ai été lavé à l’eau du PDCI et je respire PDCI. Je m’engage à encadrer notre jeunesse et d’en être le leader. Dans un groupe d’éléphants, ce sont les aînés qui entourent les plus jeunes pour faire traverser la rivière et les protéger. »

Avant d'appeler le président BÉDIÉ à « aider la nouvelle génération à traverser la rivière ». Toutefois, déclare-t-il solennellement : « Si le président BÉDIÉ se présente comme candidat, la nouvelle génération l’accompagnera allègrement. Par contre si le président BÉDIÉ ne se présente pas, Je suis le premier sur la liste des candidats, la tête de liste. »

Voilà donc qui est clair. JLB fait partie de ces jeunes loups du vieux parti qui entendent prendre leur destin en main. Mais pas de n'importe quelle façon. S'alignant derrière le président Bédié, ils restent toutefois à l'affût pour passer au-devant de la scène politique, à moins de 5 mois de l'élection présidentielle de 2020.