Montée du Covid-19:Ouattara convoque un Conseil de sécurité, ce jeudi

Alassane Ouattara présidera, ce jeudi 11 juin, une réunion du Conseil national de sécurité pour évaluer les mesures de lutte contre le coronavirus. Cette rencontre intervient alors que la Côte d'Ivoire a franchi la barre des 4 000 personnes infectées.

Conseil national de Sécurité, Ouattara monte à nouveau au front contre la Covid

Au dernier bilan établi, ce mercredi 10 juin 2020, par le ministère ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique, la Côte d'Ivoire a enregistré 186 nouveaux cas confirmés et 126 cas de guérisons portant à 4181 le nombre de cas confirmés, dont 2174 guéris et 41décès.

Ce bilan est d'autant plus effroyable que depuis la levée de certaines mesures de restrictions, le nombre de personnes contaminées à la Covid-19 se compte par centaines. Cette explosion du nombre d'infectés appelle donc les autorités ivoiriennes à évaluer la mise en oeuvre des différentes mesures préalablement édictées, afin de prendre les décisions qui s'imposent.

C'est dans cette optique que le Président Alassane Ouattara a annoncé une autre réunion du Conseil national de sécurité (CNS), ce jeudi. « Un Conseil national de sécurité se tiendra le jeudi 11 juin 2020 pour faire le point sur l’évolution de la pandémie de coronavirus en Côte d’Ivoire, ainsi que des mesures prises dans le cadre de la lutte contre cette pandémie », a annoncé le président ivoirien dans un tweet. Cette décision a d’ailleurs été entérinée lors du Conseil des ministres de ce mercredi.

À noter que trois autres personnes infectées de la Covid-19 sont décédées, ce mercredi. Il s'agit d'un patient de 22 ans, obèse. Le second est un patient de 47 ans, avec une obésité morbide et un troisième de 62 ans, transplanté rénal et diabétique.