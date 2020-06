Azaguié sous les eaux : Mamadou Koulibaly appelle à l'aide

Azaguié, une localité située dans le sud de la Côte d'Ivoire, traverse d'énormes difficultés en cette période de saison des pluies. En effet, Mamadou Koulibaly, le maire de cette commune non loin d'Abidjan, a sonné l'alerte le jeudi 18 juin 2020 suite à une inondation.

La commune d' Azaguié inondée, le maire en détresse

La pluie diluvienne qui se déverse actuellement en Côte d'Ivoire cause d'énormes désagréments. Les voies menant dans certaines localités sont coupées en deux, quand certaines villes sont inaccessibles. À Azaguié, une commune du sud du pays, les eaux sont montées. "Azaguié sous les eaux depuis tôt ce matin. Toutes les rivières, ruisseaux et cours d'eau ignorés, dans le lit desquels des lotissements ont eu lieu, ont débordé. Les eaux retrouvent leur chemin. La cité a un grand besoin d'assainissement des eaux pluviales et celles usées", a alerté Mamadou Koulibaly sur les réseaux sociaux.

Des internautes ont cru bon d'apporter leur soutien au fondateur de Liberté et démocratie pour la République (LIDER), un parti politique d'opposition. "Ils vont dire que vous mentez encore, que vous prenez des photos d'autres lieux à d'autres temps pour les poster, que la commune d'Azaguié a bénéficié de travaux d'aménagement en milliards de Francs. Qu' Azaguié n'est pas la seule commune de Côte d'Ivoire. C'est bien dommage", a déclaré un internaute.

Cependant, d'autres préfèrent attendre une solution du maire de ladite commune. "En tant que maire de la commune, que proposez-vous pour résoudre ce problème ? Le leadership commence ici. Non ? ", a cherché à comprendre un autre. Et un internaute d'enfoncer : "C'est drôle. Il ne sait pas où trouver les moyens pour développer sa commune. Qui fera ce travail à sa place, lui qui est la première personnalité de la commune. Encore des excuses. Et il veut devenir président ? Ce leadership est encore plus lourd que d'être un maire de commune."

Mamadou Koulibaly a été élu maire de la commune d' Azaguié à l'issue des municipales d'octobre 2018.