GPS : Depuis Agboville, Alain Lobognon écrit sa lettre de prisonnier

Alain Lobognon, emprisonné depuis décembre 2019, dans la foulée du retour manqué de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, n'en peut plus. Le Député de Fresco a décidé d'entamer une grève de la faim jusqu'à sa libération et celle de ses camarades de GPS.

Alain Lobognon annonce une grève de la faim dès le 1er juillet

Arrêté au siège de Générations et peuples solidaires (GPS), le 24 décembre 2020, et inculpé des chefs d'accusation de « publication de fausses nouvelles, de trouble à l’ordre public et d’atteinte à l’autorité de l’État », Alain Lobognon croupit en prison en Côte d'Ivoire.

Après la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (MACA) et un bref passage à la prison de Grand-Bassam, le Député de Fresco séjourne depuis plusieurs mois à la prison d'Agboville. Amnesty International avait d'ailleurs lancé une alerte selon laquelle le compagnon de Guillaume Soro avait « besoin de soins médicaux de toute urgence ».

Mais vu le statu quo observé dans son dossier et dans ceux de ses codétenus de GPS, l'ancien ministre des Sports a décidé de passer à la vitesse supérieure. Ce mardi 16 juin, le Parlementaire incarcéré dit avoir sollicité le régisseur de la prison où il est détenu pour transmettre une missive écrite de ses mains au ministre ivoirien de la Justice.

« J’ai adressé une correspondance à Monsieur Sansan Kambilé, ministre de la Justice et garde des Sceaux, l’informant de ma décision irrévocable d’entamer une grève de la faim à compter du 1er juillet 2020 », a-t-il déclaré, avant d'expliquer :

« Ma décision a pour but de réclamer ma libération et celle de tous les prisonniers politiques arbitrairement et illégalement détenus malgré les décisions rendues par la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples et l’Union interparlementaire appelant à libérer les cadres et les responsables politiques de Générations et peuples solidaires (GPS). »

Notons que Soro Simon, frère cadet de l'ancien Président de l'Assemblée nationale et membre de GPS, a été infecté du Covid-19 depuis la prison d'Adzopé où il est détenu.