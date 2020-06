Un diplomate américain s'engage pour la victoire de Bédié

Henri Konan Bédié a annoncé sa candidature à la présidentielle du 31 octobre 2020. Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) a répondu favorablement à la demande des représentants des structures et des organes du parti, avec lesquels il a échangé le samedi 20 juin 2020. À peine son ambition dévoilée, l'ex-président ivoirien vient de recevoir le soutien d'un diplomate américain.

Herman Jay Cohen apporte son soutien à Bédié

Le candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire a son candidat pour la présidentielle d'octobre 2020 en la personne d'Henri Konan Bédié. L'homme qui a célébré ses 86 ans le 5 mai 2020 s'est dit "heureux et fier" de la démarche entreprise par les responsables des structures et des organes. Tout en leur exprimant sa reconnaissance, l'ancien chef d'État a déclaré qu'il se sent, "encore une fois, honoré par cet acte militant, fait de responsabilité" et qui démontre leur engagement à ses côtés. "Je vous le dis ! Je ferai don de ma personne en mémoire de tous les sacrifices consentis par nos vaillants et braves militants et l’ensemble de notre personnel politique du sommet à la base (...) Je réponds à votre attente tout en espérant que vous mobiliserez sur le terrain pour amener les membres statutaires de la convention à m’assurer une victoire éclatante, au soir du 26 juillet prochain", a déclaré Henri Konan Bédié.

Cette décision de l'ancien allié d' Alassane Ouattara a eu l'effet d'une bombe en Côte d'Ivoire. Des voix se sont élevées pour critiquer la candidature d'Henri Konan Bédié. Le chanteur de reggae Tiken Jah Fakoly a tenu des propos très acerbes contre le candidat du PDCI. "Quand il était au pouvoir, il a fait quoi ? Bédié, c'est le président le plus vaurien de l'Afrique ; il n'a jamais souffert. Donc il ne peut pas comprendre les difficultés des Ivoiriens. J'apprends qu'il veut être candidat. Bédié veut être candidat; il veut être candidat où ? En 2010, il n'a pas fui le débat ? Il a fui le débat", a vivement dénoncé le reggaeman ivoirien.

Kobenan Kouassi Adjoumani, porte-parole du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), a également tiré à boulets rouges sur le "sphinx" de Daoukro. "Il soutient que sa candidature est une mission de salut public. En tout cas, moi je réponds depuis Amanvi que la candidature d’Henri Konan Bédié est une mission de salut privé", a-t-il lancé depuis la région du Gontougo.

Devant toutes ces attaques, Herman Jay Cohen, ancien sous-secrétaire d'État américain aux Affaires africaines, apporte son soutien à Henri Konan Bédié. "En Côte d'Ivoire, l'ancien président Bédié a annoncé qu'il serait le candidat du PDCI aux élections présidentielles de cette année. Lors d'une élection libre et équitable, je m'attends à ce qu'il puisse facilement vaincre le candidat du gouvernement Coulibaly, qui manque d'attrait populaire", a écrit le diplomate américain sur Twitter. Le PDCI et Bédié viennent d'enregistrer un soutien extérieur de poids pour la bataille électorale.