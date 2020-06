Amadou Gon, incompétent ? Bictogo s'enflamme et attaque

Amadou Gon Coulibaly est le candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) à la présidentielle du 31 octobre 2020. Le Premier ministre ivoirien séjourne en France depuis deux mois pour des raisons médicales. Cependant, son absence n'empêche pas les cadres de son parti politique de porter son message aux populations. Adama Bictogo, qui effectuait une tournée dans la région du Haut-Sassandra, a apporté la réplique à ceux qui estiment que le chef du gouvernement est incompétent.

"Le choix d’ Amadou Gon Coulibaly est le meilleur choix"

Alassane Ouattara compte sur Amadou Gon Coulibaly pour bien garder la maison quand il partira du Palais présidentiel à la fin de son second mandat en octobre 2020. Le président ivoirien a décidé de ne pas s'engager dans un autre combat pour un 3e mandat et a porté son choix sur son Premier ministre pour représenter le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix à l'élection présidentielle. Au sein du parti au pouvoir, des voix se sont élevées pour critiquer la décision du chef. Albert Mabri Toikeusse, vice-président du RHDP, n'a pas manqué de s'opposer à la candidature de Gon Coulibaly. "Nous avons appris aux côtés de Félix Houphouët-Boigny, alors faites usage du dialogue, appuyez-vous sur le dialogue. Nous souhaitons pouvoir apporter notre contribution. Ma culture, c'est d'être un homme de conviction. Je préfère dire les choses telles que je pense que de les taire", avait déclaré le président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire (UDPCI). Résultat, il a été évincé du gouvernement.

Les adversaires du RHDP sont formels, Amadou Gon Coulibaly n'a pas la carrure pour diriger la Côte d'Ivoire. Pour eux, le candidat des houphouëtistes fait tout simplement preuve d'incompétence. En visite dans la région du Haut-Sassandra, le weekend dernier, Adama Bictogo a tenu à apporter une réponse aux détracteurs de l'ex-secrétaire général de la présidence de la République. Pour le directeur exécutif du parti au pouvoir, "le choix d’Amadou Gon Coulibaly est le meilleur choix", car "il est compétent, intègre et l’homme des dossiers".

"Personne ne peut dire qu’il est incompétent. Jusqu’à ce jour on ne l’attaque pas sur cela. Il est intègre. Il n’a jamais été condamné pour une affaire de corruption et de détournement de deniers publics. Personne ne peut le confondre dans ce sens. Avec ce que le président Ouattara a fait, il est bon que le Haut-Sassandra l’accompagne dans la réalisation de ce projet", a lancé l'ancien ministre ivoirien de l'Intégration africaine.