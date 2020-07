Côte d'Ivoire: Ouattara candidat, Hamed Bakayoko en danger au RHDP?

La Côte d’Ivoire va connaître de nouvelles élections présidentielles le 31 octobre prochain. Alassane Ouattara pourrait devenir le candidat du RHDP au détriment d’ Hamed Bakayoko, l’actuel ministre de la Défense. Et cette énième candidature d’ADO souhaitée par certains cadres du parti au pouvoir cache une manœuvre bien plus fâcheuse pour l’homme qui a assuré l’Intérim de l’ex-Premier ministre feu Amadou Gon Coulibaly. Patrice Dama alerte.

Hamed Bakayoko, mais pourquoi n'en veulent-ils pas ?

Hamed Bakayoko s’est imposé comme l’homme fort du régime du Président Alassane Ouattara. Nommé ministre de l’Intérieur à la prise du pouvoir par l’actuel Président, il a vite dépassé la période de balbutiement pour s’avérer un fin stratège. Hamback a certes appris sur le tas, mais il est devenu au fil des ans le meilleur occupant de ce ministère que l’a Côte d’Ivoire ait connu.

Grâce à son œil vigilant sur le régime Ouattara, toutes les menaces, légitimes ou non, d’adversaires du Président Alassane Ouattara, ont été jugulées. Pas moins de 60 coups d’État ont été déjoués par les services qu’il a mis en place. Et cerise sur le gâteau, c’est lui qui a arraché des bottes du Président la grosse épine qu’était Guillaume Soro.

De tous les régimes des Présidents, de Henri Konan Bédié à Laurent Gbagbo et Robert Guéï, aucun ministre de l’Intérieur et même de la Défense n’avait fait preuve d’autant d’efficacité que le Maire d’Abobo.

La chute de Blaise Compaoré, la fin de Guillaume Soro

Selon certaines sources, Abidjan aurait pu aider le Président Blaise Compaoré à garder son pouvoir au Burkina Faso. Mais la décision de laisser faire qui a causé sa perte serait venue du ministère de l’Intérieur. On imagine du cabinet du sécurocrate de l’époque.

Les Présidents Alassane Ouattara et Blaise Compaoré se connaissent de longue date. Cependant, Guillaume Soro, qui s’est rapproché du Burkinabé pour les besoins de sa rébellion, avait tissé de bien meilleurs liens d’amitié avec lui. Et cette amitié n’était pas bien vue du bureau du Ministre d'État, qui contrairement aux autres membres du régime, prenait à cœur le travail qui lui a été confié de sécuriser le régime.

En ne maintenant pas Blaise Compaoré à son poste, l’idée a été de couper « une jambe » et « un bras » à Guillaume Soro pour réduire sa suprématie sur le régime. Clairement, tant que Blaise Compaoré était au pouvoir au Faso, personne ne pouvait dire Non à l’ancien rebelle Guillaume Soro.

Les écoutes téléphoniques de la tentative de réinstallation des amis de Compaoré au pouvoir au Burkina Faso en attestent. Alors même que le Président Ouattara avait donné pour consigne que personne ne bouge, Hamed Bakayoko a brillé en apportant la preuve du non-respect des consignes par d’autres.

Dans ces mêmes écoutes, on entend le patron de GPS dire que le régime Ouattara n’est pas en sécurité. Autant de choses qui montrent que l’ancien patron de Radio Nostalgie sait prendre à coeur le travail à faire.

Côte d’Ivoire: Des ennemis internes d' Hamback

Seulement, les succès d’ Hamed Bakayoko ne plaisent pas à tout le monde. Ces succès ont pu faire de lui un des hommes de confiance du Président de la République de Côte d’Ivoire et le ministre le plus incontournable du Gouvernement. Et Ouattara lui avait déjà promis qu’il ferait de lui le futur Président de Côte d’Ivoire s’il continuait de rester aussi sérieux dans son travail.

Au moment de choisir l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly comme candidat du RHDP, Hamback a un peu tiqué même s’il s’est soumis à la décision du Président. AGC n’était pas en bonne santé, il n’a pas une réelle assise populaire et jusqu’à récemment, rien ne laissait nullement croire en une envie de servir l’État de Côte d’Ivoire à une si haute fonction.

Hamback est passé de favori à plan B et le Président Ouattara le croyait aussi. On y est donc maintenant. Amadou Gon a été rappelé à Dieu ce mois de juillet 2020. Plus personne ne devrait s’opposer à une candidature du Ministre Hamed Bakayoko pour le compte du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix Rhdp.

Et pourtant, plusieurs cadres du parti au pouvoir appellent à une troisième candidature du Président Ouattara, juste pour faire barrage à Hamed Bakayoko. ADO serait dans l’illégitimité en engageant une telle démarche devant le Conseil Constitutionnel.

Les dessous d'une troisième candidature d'Alassane Ouattara

Les partisans d’une troisième candidature de Ouattara règlent juste leurs comptes avec le ministre d’État. Beaucoup, attachés à la personne de Guillaume Soro, ne pardonnent pas au Maire d’Abobo les manœuvres qui ont forcé l’ex-chef rebelle à être un exilé forcé en France.

Ils n’hésitent pas, pour beaucoup, à donner des infos croustillantes au surnommé "Chris Yapi" pour déstabiliser le maire de la commune la plus peuplée de Côte d’Ivoire. De la fuite de son instant Bédo aux accusations de son maraboutage de feu Gon Coulibaly, en passant par le narcotrafiquant qu’il serait, tout leur semble bon pour écorner durablement l’image de l’homme.

Ils pourraient avoir réussi puisque le Président Alassane Ouattara est aujourd’hui en pleine hésitation. Il étudie sérieusement la question d’une candidature supplémentaire à laquelle il n’a pas droit.

Sansan Kambilé peut dire à Ouattara qu'il n'a pas droit

Les adversaires d'Hamed Bakayoko, décidés à venger leur ami Guillaume Soro, savent que la pilule passera difficilement à l’ancien ministre de l’Intérieur si le Président venait à lui griller la politesse une seconde fois. Ils l’imaginent en pétage de plombs et donc peu vigilant sur les erreurs qu’il pourrait faire.

Ils sont prêts à se servir de son moindre faux pas pour l’éjecter du clan au pouvoir. Ces derniers temps, plus aucun grand cadre du Rhdp ne cache sa caution à une troisième candidature de Ouattara, dont l’illégalité peut être démontrée par Sansan Kambilé, Garde des sceaux, ministre ivoirien de la Justice et des Droits de l’Homme de Côte d’Ivoire, et aussi par l’excellent maire de Koumassi, M. le Ministre Ibrahim Bacongo Cissé.

Le maire d’Abobo a montré ces dernières années qu’il était capable de travailler avec rigueur à n’importe quelle fonction. Même la commune d’Abobo, qu’aurait refusé plus d’un candidat à la présidentielle de Côte d’Ivoire, est en réhabilitation.

Malgré sa double casquette de maire et ministre, Hamback arrive à impulser une dynamique de développement et même d’embellissement dans cette commune difficile. Au regard des forces en présence pour le prochain scrutin, il remporterait haut la main la prochaine présidentielle que le Rhdp est de toute façon assuré de remporter.

Pendant que les partis politiques d’opposition snobaient le processus d’enrôlement, le RHDP incitait seul ses militants à s’inscrire. Ils dominent aujourd’hui la liste de votants, ce qui est une véritable assurance de victoire. Alassane Ouattara disait vouloir passer le relais à une nouvelle génération.

Il peut difficilement trouver dans son camp un candidat jeune avec les mêmes atouts que l'ancien Ministre de l'intérieur. Même le Ministre Amon Tanoh, qui a claqué la porte du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix, après ses espoirs déçus, ne vaut pas le Ministre d'État.

Encourager ADO pour barrer la route à Hamed Bakayoko

Les visages soutenant une nouvelle candidature de Ouattara incitent forcément à la curiosité parce qu’il n’y a pas le péril qu’ils croient en la demeure. Tout le monde est remplaçable dans la vie. Le vieillissant Alassane Ouattara encore plus. Leur « tout sauf Hamback » devrait mettre la puce à l’oreille du concerné.