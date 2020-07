Titrologie du 29 juillet: "Gbagbo veut son passeport, doute au RHDP"

Titrologie. La réforme de la Commission électorale indépendante et la question du retour en Côte d’Ivoire de l’ex-chef d’Etat Laurent Gbagbo sont les deux actualités qui ont été largement relayées par la presse ivoirienne, en ce mercredi 29 juillet 2020.

« Pour son retour en Côte d’Ivoire, Gbagbo prend les choses en mains », titre le Quotidien d’ Abidjan. « Ce qu’il a fait hier», ajoute le journal. Selon son avocat, Me Habiba Touré, l’ancien président ivoirien a introduit auprès de l’ambassade de Côte d’Ivoire en Belgique, une demande d’établissement de son passeport pour éventuellement regagner son pays, après 9 ans d'absence due à ses démêlés avec la CPI.

« Gbagbo exige son passeport ordinaire », pointe le Temps qui fait cas de la détermination du fondateur du Front populaire ivoirien de « regagner son pays ».

« Gbagbo prépare son retour à Abidjan », titre le Nouveau Réveil. Et le Nouveau Courrier d’ajouter: « Ouattara est tombé dans le piège de Gbagbo ». Outre la question du retour en Côte d’Ivoire de Laurent Gbagbo, la presse s’est également intéressée à l'actualité du chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara dont le parti, le RHDP, tente d'obtenir la renonciation à son engagement de ne pas rempiler pour un troisième mandat présidentiel.

« RHDP : Le Conseil politique plébiscite Ouattara aujourd’hui », informe l’Essor. « Ouattara met fin à toutes les supputations aujourd’hui », informe pour sa part L'Expression. « Toute la Côte d’Ivoire retient son souffle ! », s’exclame Le Rassemblement.

Sur la question de l’éligibilité ou non du président Ouattara pour la course à 2020, le revirement à 360° du Juriste Cissé Bacongo, par ailleurs cadre du parti, a également intéressé les journaux ivoiriens, notamment ceux proches du pouvoir. « Cissé Bacongo clôt le débat », se réjouit le Patriote. « Curieux l’éligibilité ou non du président Ouattara, constitue la seule offre politique de l’opposition », rétorque à la Une de l’Intelligent d’Abidjan, l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur à l’opposition ivoirienne. Lui qui quelques années en arrière défendait bec et ongle que la constitution de novembre 2016, empêchait Ouattara, son mentor de rempiler pour in troisième mandat.

Dans la titrologie du jour, le troisième sujet de l’actualité ivoirienne également en relation avec la présidentielle de 2020, qui a interressé les journaux, c’est la question de la reforme de la Commission électorale indépendante. « Des bouleversements annoncés à la CEI », informe notre Voie. Le journal fait en effet référence à la dernière rencontre entre Hamed Bakayoko, le Premier ministre par intérim et des ambassadeurs étrangers, sanctionnée par l’annonce de la reprise des élections au sein de toutes les Commissions électorales locales (CEL). « Le gouvernement accepte la reprise des élections dans les CEI locales », confirme le Matin. « Les diplomates désavouent l’opposition », retient le Patriote de la dernière rencontre Gouvernement ivoirien-Communauté internationale.