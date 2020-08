Adama Bictogo se rallie à Hamed Bakayoko : Ce qui s'est passé

Adama Bictogo fait partie des cadres du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix à penser qu'Alassane Ouattara est la seule personnalité politique à pouvoir faire triompher le parti au pouvoir à la présidentielle du 31 octobre 2020. Le directeur exécutif du RHDP est également présenté à tort ou à raison comme étant farouchement opposé à la nomination d'Hamed Bakayoko en tant que Premier ministre. Les deux hommes se sont rencontrés jeudi 6 août à la Primature.

Adama Bictogo a échangé avec le Premier ministre Hamed Bakayoko

Au décès d'Amadou Gon Coulibaly, Alassane Ouattara aurait immédiatement envisagé de faire d'Hamed Bakayoko le nouveau Premier ministre ivoirien. Mais selon certaines informations qui ont longtemps circulé, Adama Bictogo et des cadres du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix se seraient catégoriquement manifesté leur désaccord au président ivoirien. Il a même été rapporté que des ministres auraient menacé de démissionner si le député de Séguéla venait à être porté à la tête du gouvernement. Le chef de l'État a dû donc patienter, le temps de rassurer les uns et les autres avant d'officialiser la nomination d'Hambak en remplacement de Gon Coulibaly.

Finalement, le jeudi 30 juillet 2020, Hamed Bakayoko prend la tête de l'équipe gouvernementale. C'est le mardi 4 août que le maire de la commune d'Abobo enfile les habits du tout nouveau Premier ministre. Deux jours après son installation à la Primature, le successeur du "Lion" a accordé" une audience à Adama Bictogo, a-t-on appris jeudi. Aux dires du directeur exécutif du RHDP, les échanges ont porté sur les axes majeurs du Programme social du gouvernement (PSGOUV).

"Cette rencontre a permis de faire le point du processus électoral en cours, de discuter de la Commission électorale indépendante (CEI), du parrainage (…) Au regard des enjeux que représentent les élections à venir, nous devons nous donner les moyens de nous engager résolument vers des élections apaisées, pour une Côte d’Ivoire qui s’inscrit durablement dans la paix", a confié Adama Bictogo à sa sortie d'audience. Le patron de SNEDAI s'est donc résolu à accepter Hamed Bakayoko dans son nouveau rôle de chef du gouvernement.