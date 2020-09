Titrologie du 1er septembre : "Le Cardinal Kutwa rejoint l'opposition"

Alors que le dépôt des candidatures vient de s'achever à la CEI, le Cardinal Jean-Pierre Kutwa jette un pavé dans la mare à propos de la candidature du Président Ouattara. La Titrologie de ce premier jour du mois de septembre revient largement sur ces deux informations.

Titrologie : « La Candidature de Ouattara n'est pas nécessaire »

Le dernier jour utile pour le dépôt des candidatures à la présidentielle a été l'occasion pour des ténors de l'opposition de déposer leurs dossiers à la CEI. "Grosse mobilisation pour Gbagbo, Soro et MAbri", annonce d'entrée Soir Info, dans la Titrologie de ce mardi. Le Temps indique que "La candidature de Gbagbo a été déposée à la CEI". "C'était foule, foule devant la CEI, hier", renchérie le Nouveau Courrier. Quand Générations nouvelles, plaque à sa une : "Le peuple accompagne le dossier de Soro." Aujourd'hui, note pour sa part : "La CEI bunkerisée, 230 policiers face au dossier de Gbagbo."

Pour Le Patriote, ce n'était "Rien que de la provocation". "L'opposition dans la provocation", ajoute Le Mandat. Avant que Dah Sansan ne vienne réagir dans les colonnes de Le Rassemblement : "C'est du banditisme que l'opposition a servi." Henri Konan Bédié prévient cependant dans Le Nouveau Réveil : "Nous nous dirigeons vers une élection contestable et non apaisée." Avant de lancer dans Le Bélier : "La candidature d'Alassane est illégale, et tout le monde le sait."

C'est dans cette atmosphère que le Cardinal Jean-Pierre Kutwa vient donner un coup de semonce à la classe politique ivoirienne. "La candidature de Ouattara n'est pas nécessaire", s'accordent Notre Voie et le Nouveau Courrier, qui reprennent les propos du Cardinal. "Le patron de l'Église catholique se déchaîne et lance l'alerte", indique Soir Info. Pour L'Expression, "Le Cardinal Kutwa réjoint l'opposition radicale". Avant que Le Miroir ne lance son reflet : "Mgr Kutwa au secours d'une opposition essoufflée."

"A deux mois de la Présidentielle, Macron et Ouattara décident du sort de la Côte d'Ivoire", écrit L'Inter à sa première page. Dans le même temps, précise le tabloïd du groupe Olympe : "Audit international sur la liste électorale, La CEI répond à Bédié." L'Humoriste Kouya Gnépa dit Gbo de fer explique dans les colonne de L'Intelligent d'Abidjan, "Comment faire partir Ouattara du pouvoir". Mais le ministre Félix Anoblé prévient sur le Patriote : "Nous n'accepterons pas que le pays retourne dans la chienlit."