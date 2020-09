Après les marches, l'opposition va rendre hommage à ses "martyres"

L'opposition ivoirienne maintient la pression contre le 3e mandat d'Alassane Ouattara. Mais dans ce parcours, les plateformes constituant cette opposition entendent toutefois marquer un coup d'arrêt pour rendre hommage à leurs militants militants blessés ou morts lors des récentes marches éclatées.

L'Opposition se donne RDV à Angré pour pleurer ses morts

Les 13 et 21 août derniers, les jeunes et femmes de l'opposition ivoiriennes ont organisé des marches éclatées à travers en protestation à la candidature d'Alassane Ouattara pour un mandat supplémentaire. Ces manifestations ont en effet été émaillées de violences, avec à la clef des morts, des blessés et d'importants dégâts matériels, dont un commissariat incendié à Bonoua. Pouvoir et opposition continuent de s'accuser mutuellement de la dégradation du climat sociopolitique en tenant l'autre responsable de ces échauffourées.

Les plateformes de l'opposition, notamment CDRP, EDS/FPI, GPS, les partis politiques URD et LIDER, ont donc décidé d'organiser « une grande cérémonie d’hommage à toutes les victimes du pouvoir RHDP Unifié, et en particulier à celles des manifestations du mois d’août 2020, contre le troisième mandat illégal et anticonstitutionnel de monsieur ALASSANE OUATTARA ».

Ces manifestations se tiendont donc le jeudi 10 septembre 2020, de 8 h 00 à 14 h 00, au Stade d'ANGRÉ dans la commune de COCODY. Ils appellent pour ce faire « leurs militants, les organisations de jeunes, leurs sympathisants ainsi que tous les patriotes épris de justice et de paix, à se mobiliser massivement pour participer à cette cérémonie, afin de témoigner et rendre hommage à tous nos martyres assassinés, blessés ou emprisonnés lors de ces manifestations pacifiques et républicaines, de protestation contre la violation éhontée de la Constitution de notre pays, notre loi fondamentale ».

Notons que les manifestations de rue ont été interdites par le gouvernement ivoirien jusqu'au 15 septembre prochain. Cette cérémonie qui se tiendra dans un lieu clos pourrait toutefois être admise. Mais l'on s'interroge sur ce qui meublera cette journée, d'autant plus que « les partis d’opposition rappellent que leurs revendications et leur mot d’ordre restent maintenus ! »