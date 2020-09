Guillaume Soro a appelé, lors d'une conférence de presse animée jeudi, à une union de l'opposition ivoirienne contre Alassane Ouattara. Henri Konan Bédié, dans un tweet, vient de saisir la main du président de GPS.

Bédié, Gbagbo, Soro... Mabri, l'opposition vent debout contre Ouattara

Des quarante-quatre (44) candidats qui ont déposé leurs dossiers de candidature à la Commission électorale indépendante (CEI), seulement quatre (4) ont été retenus par le Conseil constitutionnel pour prendre part au scrutin présidentiel du 31 octobre prochain. Il s'agit notamment du président sortant Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Pascal Affi N'Guessan et Kouadio Konan Bertin. Au nombre des dossiers invalidés, l'on pourrait citer Laurent Gbagbo, Albert Toikeusse Mabri, Mamadou Koulibaly, Marcel Amon Tanoh et Guillaume Soro pour ne citer que ceux-là.

Cependant, dans une ordonnance rendue le 15 septembre, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) appelé les autorités ivoiriennes à « surseoir à l’exécution de tous les actes pris à l’encontre de Soro Kigbafori Guillaume » et à « prendre toutes les mesures nécessaires en vue de lever immédiatement tous les obstacles empêchant au Requérant Guillaume Kigbafori Soro de jouir de ses droits d’élire et d’être élu notamment lors de l’élection présidentielle d’octobre 2020 ».

Conforté par cette décision de la Cour d'Arusha, l'ancien Président de l'Assemblée nationale a animé une Conférence de presse, jeudi dernier, appelant tous les candidats dont les dossiers ont été rejetés, et même ceux validés par le Conseil constitutionnel à une unité d'action en vue de faire pression sur le régime d'Alassane Ouattara.

Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), a décidé de saisir la main à lui tendue par son filleul. « Je me félicite de l'« unité d'action » proposée par le GPS et soutenue par le FPI contre le 3e mandat « inconstitutionnel et interdit » d'Alassane Ouattara. Le @pdcirdaofficiel s'associe évidemment à cette démarche », a tweeté l'ancien chef d'État.

À noter que le vieux parti s'est retiré des élections des Bureaux des Commissions locales de la CEI. Le représentant désigné dans la Commission centrale n'a d'ailleurs pas encore prêté serment.