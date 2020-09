Présidentielle : Le RHDP défie l'opposition à Yopougon

En Côte d’Ivoire, le scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 approche à grands pas et le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) s’active à assurer à son candidat Alassane Ouattara, une victoire écrasante dès le premier tour de l’élection.

Démonstration de force du RHDP à la mythique place Ficgayo de Yopougon

À la place Ficgayo, samedi dernier, des milliers de jeunes ont répondu massivement à l’appel de l’honorable Alpha Yaya Touré et de ses camarades de la plateforme pour la victoire du RHDP en 2020. Il était question pour le député maire de la commune de Gbon, une localité du septentrion ivoirien, de démontrer aux yeux de l’opinion que Yopougon, autrefois bastion du Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo est désormais la chasse gardée de l’actuel parti au pouvoir.

«Nous avons fait cette démonstration pour dire que désormais, Yopougon est pour Alassane Ouattara. C’est désormais Yopougon d’Alassane Ouattara », a lancé le jeune député. Pour Alpha Yaya Touré, le candidat du RHDP qu’il présente comme un modèle de « bâtisseur » et de « réconciliateur » est la seule alternative crédible capable de maintenir la Côte d’Ivoire sur le chemin de son développement. « Nous sommes venus démontrer à l’opinion nationale et internationale que nous avons besoin du président Alassane Ouattara, parce que le président Ouattara est un bâtisseur, c’est un réconciliateur. Il lutte contre l’ennemi commun que nous avons qui est la pauvreté», a-t-il indiqué, non sans faire également mention des nombreuses actions développement poser par son mentor depuis son accession à la magistrature suprême.

«Le président Ouattara a mis de l’eau dans nos villages, il a construit nos routes et nos écoles, il a fini de tracer les grands sillons du développement, ce qui reste, c’est de financer les projets des jeunes et créer encore plus d’emplois pour les jeunes» a-t-il dit à l’endroit de jeunes présents. « Nous allons nous aligner derrière l’éléphant Hambak (Hamed Bakayoko, ndlr) pour nous débarrasser de tous les ‘’marmailleurs’’ » a-t-il ajouté. Puis Alpha Yaya Touré de prédire la victoire du candidat Ouattara, et ce dès le premier tour. La cérémonie faut-il le préciser a été rehaussée par la présence du Premier ministre ivoirien, Hamed Bakayoko.

Le Golden Boy a exhorté la jeunesse ivoirienne à se désolidariser des mouvements de violence qui ont repris court en Côte d’Ivoire, depuis l’annonce du président Ouattara de rempiler pour un troisième mandat présidentiel. « N’écoutez pas ceux qui menacent la Côte d’Ivoire, ils ne vous connaissent pas (…) des gens souhaitent le pire, ils ont envie de voir le pays à feu et à sang, il faut leur dire que la Côte d’Ivoire sera en paix (…) soyez sereins, les gens vont bavarder, on sera encore là parce que le 31 octobre va se passer tranquillement (…) La Côte d’Ivoire a changé. Les jeunes sont concentrés sur leur avenir, ils ne sont plus manipulables. », a expliqué le chef du Gouvernement.

Il a en outre invité les jeunes à lui faire confiance, car le président Alassane Ouattara, l’a justement nommé, en tant que jeune, pour s’occuper de la jeunesse : « Faites-moi confiance, je vais travailler pour vous, pour que les jeunes aient un réel avenir avec des programmes et des projets concrets. Mais cela passe par des élections apaisées. »