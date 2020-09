Candidature de Ouattara: Hambak en mission auprès des enseignants

Alassane Ouattara est candidat à la présidentielle au nom du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Mais le président sortant se heurte à une vive opposition de la part de ses adversaires politiques qui lui nient le droit de briguer un 3e mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. Hamed Bakayoko, le Premier ministre ivoirien, s'est donné pour mission de mobiliser les enseignants du RHDP pour la victoire de leur mentor.

Hamed Bakayoko "vend" Ouattara aux enseignants

La candidature d'Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre suscite une vague réaction des opposants ivoiriens. Henri Konan Bédié, Albert Mabri Toikeusse, Pascal Affi N'guessan et Guillaume Soro ont décidé de faire bloc contre le chef de l'État en appelant à la désobéissance civile. Mais du côté du parti au pouvoir, on est convaincu que le patron du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix a bel et bien le droit de participer au scrutin présidentiel. C'est ce qu'Hamed Bakayoko a expliqué aux enseignants du RHDP, avec lesquels il a échangé le samedi 19 septembre 2020.

Le Premier ministre a déclaré qu'Alassane Ouattara "avait vraiment organisé les choses pour passer le témoin, mais le décès d'Amadou Gon Coulibaly "a créé un cas de force majeure, pratiquement à une semaine du démarrage du dépôt des candidatures". "Il faut voir l’intérêt général. Aucune ambition personnelle ne doit être au-dessus de celle de la communauté. Là, le président Ouattara a vu l’intérêt général", a souligné le maire de la commune d'Abobo face aux membres de l'UE-RHDP (Union des enseignants du RHDP).

Pour Hamed Bakayoko, "si au mois d’août et septembre où on devait recueillir les parrainages, on voulait se mettre à se battre entre les prétendants, les ambitieux, on ne s’en sortirait pas. C’est pour cela qu’il garde la main. L’essentiel, c’est de rester un bloc et après tout peut être possible. Si le pays est stable, tout est possible".