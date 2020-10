Touré Mamadou refuse de laisser mourir Gon Coulibaly

Il y a quatre mois qu'Amadou Gon Coulibaly a tiré sa révérence. L'ancien Premier ministre ivoirien, victime d'un malaise cardiaque en plein Conseil des ministres, est décédé le mercredi 8 juillet 2020. Revenu de Paris où il a séjourné pour des raisons médicales, le "fils" d'Alassane Ouattara a quitté les siens alors qu'il avait été désigné comme candidat du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) à l'élection présidentielle du 31 octobre. Touré Mamadou, l'un de ses proches, n'entend pas laisser disparaitre la mémoire de son "grand frère".

Touré Mamadou annonce la création d'un institut à la mémoire de Gon Coulibaly

Mercredi 8 juillet 2020, le ciel s'est assombri au-dessus de la tête d' Alassane Ouattara et du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Ce jour-là, Amadou Gon Coulibaly a poussé son dernier souffle au cours d'un Conseil des ministres. "Le Premier ministre est mort à la tâche dans la salle du Conseil des ministres, une semaine après son retour. Tout s'est déroulé comme s'il était venu nous dire au revoir, à chacun de nous", avait révélé Alassane Ouattara le 29 juillet, à l'occasion du Conseil politique de son parti.

Amadou Gon Coulibaly dont l'état de santé avait nécessité une évacuation en France le samedi 2 mai 2020 avait donné de l'espoir à ses proches après son séjour médical. L'ancien Premier ministre ivoirien a regagné Abidjan le 2 juillet. "Me revoilà de retour en forme... Je suis venu prendre ma place auprès du président pour continuer l’œuvre du développement de la Côte d’Ivoire", s'était exprimé ce proche collaborateur du chef de l'État. Malheureusement, le sort en a décidé autrement. L'ancien pensionnaire de l'École spéciale des travaux publics de Paris (ESTP) ne retrouvera plus sa place auprès de son mentor.

Touré Mamadou fait partie des proches d'Amadou Gon Coulibaly. Lors d'une cérémonie d'hommage au défunt chef de gouvernement, samedi 10 octobre, dans la région des Savanes, le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes a fait savoir qu'un institut de formation politique verra bientôt le jour en Côte d'Ivoire et sera baptisé du nom d'Amadou Gon Coulibaly. "Cet institut va aider à former génération sur génération tous ces jeunes qui veulent faire la politique tout ayant des valeurs et des principes", a laissé entendre le porte-parole adjoint du RHDP.