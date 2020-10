Concert de la paix ASalfo: Furieuse, Nathalie Yamb dit ses vérités à l'UE

Nathalie Yamb ne partage pas la vision de Jobst von Kirchmann. La conseillère exécutive de l'opposant ivoirien Mamadou Koulibaly a ouvertement accusé l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire d'être de connivence avec le pouvoir d'Alassane Ouattara. Elle a envoyé un message à Marie Arena, la députée européenne, présidente de la sous-commission des droits de l'homme.

Nathalie Yamb très remontée contre Jobst von Kirchmann

En Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle est prévue pour le 31 octobre 2020. Sur 44 dossiers de candidats acheminés par la Commission électorale indépendante (CEI), le Conseil constitutionnel en a validé quatre. Pascal Affi N'guessan du FPI (Front populaire ivoirien), Henri Konan Bédié, représentant le PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire), Alassane Ouattara, candidat du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) et Kouadio Konan Bertin (indépendant) sont les heureux élus. Des poids lourds tels Laurent Gbagbo, Guillaume Kigbafori Soro, Mamadou Koulibaly et Albert Mabri Toikeuse ont été écartés. Mais Henri Konan Bédié et Pascal Afffi N'guessan refusent de participer au scrutin tant que la candidature du président sortant n'est pas retirée. Ils exigent aussi la dissolution du Conseil constitutionnel et de la CEI et l'audit international de la liste électorale.

Marie Arena, députée européenne, pour sa part, a jeté un regard peu reluisant sur la situation préélectorale en Côte d'Ivoire. "Les élections en Côte d’Ivoire sont sous haute tension et la crise du Covid19 ne fait que renfoncer cette situation. La Côte d’Ivoire est un pays dans lequel la question des droits humains est inquiétante, avec des arrestations arbitraires & limitations des libertés d’expression", a-t-elle déclaré sur Twitter. En réponse à la sortie de la présidente de la sous-commission des droits de l'homme du Parlement européen, Nathalie Yamb a sorti les griffes contre Jobst von Kirchmann.

La militante d’origine camerounaise n'a pas caché sa colère contre l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire au lendemain du concert de la paix organisée le samedi 10 octobre 2020 à Yamoussoukro (centre) en collaboration avec la Fondation Magic System d'ASalfo. "Le peuple ivoirien aspire à des fondations démocratiques aussi solides que celles de l’Europe. Madame, le représentant de l’UE en CIV @vonKirchmannEU dépense votre budget à organiser des concerts avec des alliés de Ouattara et à faire la fête avec eux. Voilà son travail en CIV", a répondu Nathalie Yamb.

Il faut noter que ce concert a vivement été critiqué, car il s'est tenu le même jour que le spectacle de Yodé et Siro. Les fans du groupe de zouglou ont accusé le lead vocal de Magic System d'avoir voulu boycotter le concert des deux chanteurs. ASalfo a rejeté ces allégations du revers de la main.