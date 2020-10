Après l'Emergence 2020, ADO dévoile les 5 piliers de sa Gouvernance 2021-2025

Alassane Ouattara avait pour leitmotiv de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Voulant rempiler pour un autre mandat (2021-2025), ADO se donne de nouveaux objectifs dans son programme décliné en cinq piliers.

Candidat à la présidentielle, ADO décline sa nouvelle vision

Faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020, tel était l'objectif que s'était assigné Alassane Ouattara avec son slogan de campagne ADO Solutions. En deux mandats, le président ivoirien a mis la Côte d'Ivoire en chantier à travers des ponts, des routes, des centres de santé, des écoles, l'électrification villageoise, l'adduction en eau potable et bien d'autres infrastructures économiques. L'objectif de l'émergence a-t-il été atteint ? À chaque citoyen de juger le président Ouattara à son bilan.

Même si le chef de l'État reconnaît d'ores et déjà : « Ces 9 dernières années, mon équipe et moi avons donné le meilleur de nous-mêmes pour booster l’économie de notre pays, consolider la paix et la stabilité, renforcer notre leadership dans la sous-région et à l’international. » Puis, il ajoute : « Nous avons également travaillé à améliorer les conditions et la qualité de vie de nos populations. J’ai pris beaucoup de plaisir à travailler sans relâche pour chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne, pour la Côte d’Ivoire, notre beau pays. »

Aussi, pour le nouveau quinquennat 2021-2025 pour lequel il est candidat, Alassane Ouattara a décliné son Programme de la Côte d’Ivoire Solidaire en 5 piliers :

- Le premier pilier de la Côte d’Ivoire Solidaire, c’est le trio : Paix - Sécurité - Cohésion.

- Le deuxième pilier de la Côte d’Ivoire Solidaire est la Création d’une Richesse, source d’emploi. Cela passe par la transformation structurelle de notre économie, par l’industrialisation.

-Le pilier 3: Renforcer la compétitivité de nos régions par un environnement des affaires plus favorables et des infrastructures économiques.

-Pilier 4 : Le développement d’une administration plus performante et plus engagée.

-Pilier 5 : L’homme au cœur de la Côte d’Ivoire Solidaire: le Capital humain.

À travers ce Programme ADO entend « accélérer la transformation économique et sociale de la Côte d’Ivoire avec une participation plus importante de toutes les forces vives de la Nation avançant ensemble en rang serré vers une croissance plus inclusive, une Côte d’Ivoire meilleure, Une Côte d’Ivoire Solidaire ».