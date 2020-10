Présidentielle : Goudou Coffie défié Bédié, "ça sera bilan contre bilan"

La présidentielle ivoirienne est prévue pour le samedi 31 octobre 2020. La campagne électorale a été lancée jeudi par la Commission électorale indépendante (CEI). Mais le processus électoral pourrait se dérouler sans les candidats Henri Konan Bédié et Pascal Affi N'guessan qui ont appelé leurs militants au boycott actif. Pour Raymonde Goudou Coffie, directrice régionale de campagne d'Alassane Ouattara dans la région du Bélier, soutient que le président du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) n'ayant pas retiré sa candidature, elle attend sur le terrain.

Présidentielle, Goudou Coffie lance un défi à Bédié

Jeudi 15 octobre 2020, Henri Konan Bédié, candidat du PDCI, est apparu aux côtés de Pascal Affi N'guessan quand celui-ci appelait les Ivoiriens au boycott actif de l'élection présidentielle. "Nos militants, comme les électeurs ivoiriens, doivent s’abstenir d’y participer, tant en ce qui concerne la distribution des cartes électorales, qu’en ce qui concerne la campagne électorale", a lancé le candidat du Front populaire ivoirien (FPI) qui n'a pas manqué de signaler qu'ils ne sentent pas concernés par "le processus électoral en cours". En clair, l'élection présidentielle pourrait mettre en scène Alassane Ouattara, le président sortant et Kouadio Konan Bertin.

Raymonde Goudou Coffie, la ministre ivoirienne de la Culture et de la Francophonie, a été nommée par Alassane Ouattara, en qualité de directrice régionale de campagne dans la région du Bélier, estime qu'Henri Konan Bédié n'a pas retiré sa candidature et demeure dans l'arène. "Nous sommes dans une zone dite difficile, puisqu’il y a un candidat qui est le président Henri Konan Bédié. Jusqu’à présent, il n’a pas encore retiré sa candidature, donc nous le considérons comme un candidat. Nous allons tous nous retrouver sur le terrain. Ce sera bilan contre bilan et ce que nous, en tant que filles et fils de la région du Bélier, avons fait auprès de nos parents pendant toutes ces dix années. Nous allons confronter tout cela", a déclaré Goudou Coffie dont les propos sont repris par le site lintelligentdabidjan.info. Elle attend donc le "sphinx" de Daoukro et le plus vieux parti politique ivoirien.