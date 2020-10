Carina Style fait "fuir" Vetcho Lolas en pleine émission

Vetcho Lolas a déserté le studio de la radio Trace FM alors qu'il était l'invité de la célèbre émission Accusé(e) levez-vous !. Le chanteur ivoirien était très en colère contre les animateurs qui ont fait venir Carina Style avec laquelle l'auteur de la danse Shamakouana avait des différends.

Vetcho Lolas s'emporte et quitte la radio Trace FM en pleine émission

Samedi 17 octobre 2020, Vetcho Lolas était l'invité de l'émission Accusé(e) levez-vous ! diffusée sur la radio Trace FM et animée par Willy Dumbo et Euloge First Magazine. Tout se passait bien jusqu'à ce que Carina Style, une actrice du monde du couper décaler, débarque. Il faut savoir qu'il existait un contentieux entre les deux artistes. Pour mieux comprendre cette affaire, il faut remonter à un concert de Claire Bahi le samedi 14 septembre 2019. Après le show de la chanteuse, aujourd'hui reconvertie en chantre, Vetcho Lolas est monté au créneau pour dénoncer le manque de solidarité des chanteuses du couper décaler à l'égard de l'ex-Première dame du genre musical créé par feu Doukouré Hamidou Stéphane dit Douk Saga.

Dans une vidéo, sans les citer, le chanteur a traité des chanteuses de sorcières. On se souvient que Vitale était montée au créneau pour apporter la réplique à Vetcho Lolas. Les propos de l'ex-frangin d' Arafat DJ s'adressaient également à Bamba Ami Sarah et Carina Style.

Récemment, Vetcho Lolas, commentant une photo, a traité Carina Style de lézard sur les réseaux sociaux. La jeune dame n'a pas digéré ces propos et a tenu à répondre en demandant au chanteur de la laisser tranquille. Alors qu'il était dans le studio de Trace FM, Vetcho, de son vrai nom Hervé Bié Gnimozer, a perdu son sang froid quand Carina Style, présente dans le studio lui témoignait son mécontentement. L'invité de Willy Dumbo et d'Euloge First Magazine n'a pas apprécié la présence de l'invitée surprise. Comme réaction, Vetcho Lolas a quitté les lieux.