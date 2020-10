Attaques contre les bus: La SOTRA perd plus de 2 milliards F CFA

La SOTRA (Société des transports abidjanais) subit un énorme préjudice financier à la suite de l'incendie et la destruction de ses autobus par des individus non encore identifiés. Selon un communiqué du ministère des Transports, l'entreprise enregistre une perte de plus de deux milliards de francs CFA.

La SOTRA paie le lourd tribut des manifestations contre le 3e mandat

A Abidjan, les manifestations de protestation contre le 3e mandat d'Alassane Ouattara donne lieu à l'incendie et à la destruction des autobus appartenant à la SOTRA. Amadou Koné, le ministre ivoirien des Transports, indique dans un communiqué que la Société des transports abidjanais a perdu plus de deux milliards de francs CFA.