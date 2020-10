CPI : Les sanctions américaines et leurs impacts sur Bensouda

Fatou Bensouda et certains de ses collaborateurs se sont vus infliger des sanctions par l'Administration américaine. L'on en sait un peu plus sur l'impact de ces restrictions imposées par les USA à la Procureure de la CPI.

Sanctionnée par les Américains, descente aux enfers pour Fatou Bensouda ?

En raison des enquêtes de la CPI annoncée par le Bureau du procureur de la CPI contre des militaires américains, Mike Pompeo, chef de la diplomatie américaine, avait lancé, en mars 2019, une politique de restrictions de visas américains contre Fatou Bensouda et le Lesothan Phakiso Mochochoko, son collaborateur, impliqués dans des faits de « corruption et de fautes graves ». Ces derniers ont d'ailleurs été mis sur la liste des « sanctions historiquement réservées aux criminels de guerre et aux terroristes internationaux ».

À en croire Jeune Afrique, l'administration Trump a également gelé plusieurs comptes de l'ancienne ministre des Affaires étrangères du dictateur Yayah Jammeh, localisés aux États-Unis. « Le compte que possède Fatou Bensouda auprès de la Caisse fédérale de crédit des Nations unies, réservée au personnel de l’ONU et des organisations qui lui sont liées, a immédiatement été gelé. Ses cartes bancaires liées au système monétaire américain ont également été désactivées », apprend-on du confrère. Aussi, en vertu de ces sanctions, des virements effectués d’une banque à une autre ont été renvoyés, et des transactions en dollars bloquées.

Un membre de sa famille, encore au pays (Gambie), s’est également vu temporairement empêché d’effectuer un virement. Des difficultés liées à certains comptes néerlandais de Bensouda ont pu être résolues rapidement, mais du côté des États-Unis, certaines banques continuent de faire du zèle à l'égard de la Gambienne.

Interdits de voyager au pays de l'Oncle Sam, avec son époux et ses deux enfants peuvent toutefois se rendre à New York, en vertu du traité de l’accord de siège qui accorde au district administratif de l’ONU un statut particulier. Mais jusqu'à quand ? En fin de mandat à la CPI, serait-ce une descente aux enfers de Fatou Bensouda avec ces sanctions américaines ?