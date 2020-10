Présidentielle : La CEI en grosse difficulté à Bocanda

Dans la localité de Bocanda, précisément à N'zecrezessou, le siège local de la Commission électorale indépendante (CEI), a été pris d'assaut par une dizaine d'individus, a relaté l'Agence ivoirienne de presse (AIP).

Bocanda, un siège local de la CEI attaqué

En Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle est prévue pour le samedi 31 octobre 2020. Mais à quelques jours du scrutin le plus important du pays, la tension monte et des scènes de violence sont observées dans diverses localités. À Dabou, un affrontement intercommunautaire a fait plus seize morts, 67 blessés, des véhicules et des habitations détruits, selon le gouvernement qui assure que "toutes les mesures nécessaires sont prises en vue de la protection des biens, des personnes et des institutions de la République".

On apprend auprès de nos confrères de l'AIP (Agence ivoirienne de press) que dans le département de Bocanda, dans le Centre de la Côte d'Ivoire, le dimanche 25 octobre 2020, des quidams à moto ont attaqué le siège de la Commission électorale indépendante (CEI) de la localité de N'zecrezessou. Les faits se sont déroulés aux environs de 18 heures 30. Notre source indique que les assaillants ont détruit les ordinateurs, les chaises et les cartes d'électeurs.

Mais pour Kouapé Patrice, le président de la CEI régionale, l'élection présidentielle n'est pas menacée dans la localité sous sa responsabilité, car "le matériel électoral n’est pas encore déployé dans cette sous-préfecture".

Il faut noter que les deux principaux adversaires d'Alassane Ouattara à l'élection présidentielle, Pascal Affi N'guessan du Front populaire ivoirien (FPI) et Henri Konan Bédié, le candidat du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) ont appelé leurs militants à la désobéissance civile. Ils exigent le retrait de la candidature du président sortant, mais également la dissolution du Conseil constitutionnel et de la CEI. Pour sa part, Guillaume Kigbafori Soro, dont la candidature a été rejetée, depuis son exil, a assuré que l'élection présidentielle n'aura pas lieu à la date indiquée.