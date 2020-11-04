Transition : La liste des membres du Gouvernement du CNT

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Henri Konan Bédié publie liste des membres du Gouvernement du Conseil national de transition
Par Dreyfus polichinelle
Publié le 04 novembre 2020 à 14:40 | mis à jour le 04 novembre 2020 à 14:40

L'opposition ivoirienne est décidément engagée à mettre en place les instances du Conseil national de transition (CNT). Henri Konan Bédié, après son arrestation manquée de la veille, a publié, ce mercredi 4 novembre, la liste des membres du gouvernement pour conduire la transition.

Liste des membres du Gouvernement du Conseil national de transition

Alassane Ouattara a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 par la CEI. L'opposition, qui conteste sa réélection pour un 3e mandat, a décidé de mettre en place un Conseil national de transition présidé par l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié. Ce dernier vient d'ailleurs de publier les membres de son gouvernement, dont voici la liste complète.

1. PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : S.E.M. AIME HENRI KONAN BEDIE

2. VICE – PRESIDENT, GRAND MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE : S.E.M. LAURENT GBAGBO

3. PREMIER MINISTRE : TIDIANE THIAM

4. MINISTRE D’ETAT, SECRETAIRE GENERAL DE LA PRESIDENCE : MARCEL AMON TANOH

5. MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE : M. GUILLAUME KIGBAFORI SORO

6. MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES : M. PASCAL AFFI N’GUESSAN

7. MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES : PROF. MAMADOU KOULIBALY

8. MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE LA COMMUNICATION : MME DANIELLE BONI CLAVERIE

9. MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA SECURITE : M. VINCENT IRIE TOH-BI

10. MINISTRE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE : DR. ABDALLAH MABRI TOIKEUSSE

11. MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L’HOMME : MME AFFOUSSIATA BAMBA LAMINE

12. MINISTRE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT : M. KATINAN KONE

13. MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES : M. AHOUA DON MELLO

14. MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES : PROF. MARIE GILBERT AKE N’GBO

15. MINISTRE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE : M. BERTRAND DIBY AKO

16. MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL : PROF. MAURICE KACOU GUIKAHUE

17. MINISTRE DES RESSOURCES ANIMALES ET DE LA PRODUCTION HALIEUTIQUE : PROF. GEORGES ARMAND OUEGNIN

18. MINISTRE DU BUDGET ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS PRIVES : MME KABA NIALE

19. MINISTRE DU TRANSPORT : M. TEFFOU KONE

20. MINISTRE DES MINES ET DU PETROLE : M. THIERRY TANOH


21. MINISTRE DES EAUX ET FORETS : DR. ASSOA ADOU

22. MINISTRE DU TOURISNE ET DE L’INDUSTRIE HOTELIERE : M. JEAN MARIE SOMET

23. MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE : MME PULCHERIE GBALET

24. MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET LOISIRS : M. CHARLES BLE GOUDE

25. MINISTRE DE LA FAMILLE, DE LA FEMME ET DE L’ENFANT : MME YASMINA OUEGNIN

26. MINISTRE DE LA SOLIDARITE ET DE LA RECONCILIATION NATIONALE : PROF. MARIETOU KONE

27. MINISTRE, GOUVERNEUR DU DISTRICT D’ABIDJAN : M. JEAN – LOUIS BILLON

28. MINSITRE DES VILLES ET DE LA SALUBRITE URBAINE : M. JACQUES GABRIEL EHOUO

29. MINISTRE DE L’EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE : M. GNAMIEN KONAN



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