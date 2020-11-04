Transition : La liste des membres du Gouvernement du CNT

L'opposition ivoirienne est décidément engagée à mettre en place les instances du Conseil national de transition (CNT). Henri Konan Bédié, après son arrestation manquée de la veille, a publié, ce mercredi 4 novembre, la liste des membres du gouvernement pour conduire la transition.
Liste des membres du Gouvernement du Conseil national de transition
Alassane Ouattara a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 par la CEI. L'opposition, qui conteste sa réélection pour un 3e mandat, a décidé de mettre en place un Conseil national de transition présidé par l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié. Ce dernier vient d'ailleurs de publier les membres de son gouvernement, dont voici la liste complète.
1. PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : S.E.M. AIME HENRI KONAN BEDIE
2. VICE – PRESIDENT, GRAND MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE : S.E.M. LAURENT GBAGBO
3. PREMIER MINISTRE : TIDIANE THIAM
4. MINISTRE D’ETAT, SECRETAIRE GENERAL DE LA PRESIDENCE : MARCEL AMON TANOH
5. MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE : M. GUILLAUME KIGBAFORI SORO
6. MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES : M. PASCAL AFFI N’GUESSAN
7. MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES : PROF. MAMADOU KOULIBALY
8. MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE LA COMMUNICATION : MME DANIELLE BONI CLAVERIE
9. MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA SECURITE : M. VINCENT IRIE TOH-BI
10. MINISTRE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE : DR. ABDALLAH MABRI TOIKEUSSE
11. MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L’HOMME : MME AFFOUSSIATA BAMBA LAMINE
12. MINISTRE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT : M. KATINAN KONE
13. MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES : M. AHOUA DON MELLO
14. MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES : PROF. MARIE GILBERT AKE N’GBO
15. MINISTRE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE : M. BERTRAND DIBY AKO
16. MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL : PROF. MAURICE KACOU GUIKAHUE
17. MINISTRE DES RESSOURCES ANIMALES ET DE LA PRODUCTION HALIEUTIQUE : PROF. GEORGES ARMAND OUEGNIN
18. MINISTRE DU BUDGET ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS PRIVES : MME KABA NIALE
19. MINISTRE DU TRANSPORT : M. TEFFOU KONE
20. MINISTRE DES MINES ET DU PETROLE : M. THIERRY TANOH
21. MINISTRE DES EAUX ET FORETS : DR. ASSOA ADOU
22. MINISTRE DU TOURISNE ET DE L’INDUSTRIE HOTELIERE : M. JEAN MARIE SOMET
23. MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE : MME PULCHERIE GBALET
24. MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET LOISIRS : M. CHARLES BLE GOUDE
25. MINISTRE DE LA FAMILLE, DE LA FEMME ET DE L’ENFANT : MME YASMINA OUEGNIN
26. MINISTRE DE LA SOLIDARITE ET DE LA RECONCILIATION NATIONALE : PROF. MARIETOU KONE
27. MINISTRE, GOUVERNEUR DU DISTRICT D’ABIDJAN : M. JEAN – LOUIS BILLON
28. MINSITRE DES VILLES ET DE LA SALUBRITE URBAINE : M. JACQUES GABRIEL EHOUO
29. MINISTRE DE L’EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE : M. GNAMIEN KONAN