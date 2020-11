Échange avec Hambak: Guy Kalou salue le "patriotisme" de Gbagbo

L’acteur ivoirien Guy Kalou Emile s’est prononcé sur le fameux appel téléphonique entre l’ex chef d’Etat, Laurent Gbagbo, et l’actuel Premier ministre Hamed Bakayoko.

Guy Kalou: ‘’Le vin électoral de 2020 est tiré, il faut le boire. Arrêtez de chercher une solution militaire..."

Après plusieurs années sans contact avec les autorités ivoiriennes, l’ex-président de la Côte d’Ivoire, Laurent Gbagbo, a eu un entretien téléphonique avec le Premier ministre, Hamed Bakayoko, mercredi 4 novembre 2020, selon son avocate Me Habiba Touré.

Les deux hommes ont échangé sur la situation sociopolitique qui prévaut présentement dans le pays. Le Woody de Mama a invité Hamed Bakayoko à apaiser la situation socio-politique, en favorisant le dialogue plutôt que la répression sur les leaders de l'opposition.

Cet échange a suscité des réactions dont celle de l'acteur ivoirien, Guy Kalou, qui a salué cette action, tout en exhortant les cadres du RHDP et du CNT, à suivre cet exemple en favorisant le dialogue.

‘’Quand l’ex président de la République, ex prisonnier de la CPI… combattu il y a peu par le RDR et le PDCI, prend sur lui, malgré tout, d’échanger téléphoniquement, avec un premier ministre RHDP, cela s’appelle comment ? Quand le grand-frère Hamed BAKAYOKO, Premier ministre, s’est disposé (j’en suis convaincu) à un échange respectueux avec l’ex président Laurent GBAGBO… Messieurs et dames du RHDP et du CNT, Prenez-en de la graine. Cela s’appelle du P A T R I O T I S M E. Une parfaite démonstration d’amour pour sa patrie, au-delà de son parti‘’, a-t-il déclaré.

Pour Guy Kalou, il faut encourager de telles initiatives entre les acteurs politiques ivoiriens. ‘’Le vin électoral de 2020 est tiré, il faut le boire. Arrêtez de chercher une solution militaire ou de brandir les muscles, là où des arrangements politiques s’imposent. Asseyez-vous, concertez-vous, dialoguez, faites vos arrangements politiques, faites le pour préserver la vie de millions d’ivoiriens qui vous ont clairement démontré que vos querelles de personnes ne les concernent plus. L’échec de la présidentielle de 2020, avec son corollaire de pertes en vies humaines, est bel et bien du fait de toute la classe politique‘’, a ajouté Guy Kalou.