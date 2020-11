Arrestation d'Affi : Lida Kouassi crie son indignation

Lida Kouassi Moïse a vivement réagi à l' arrestation d'Affi N'guessan. Dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 novembre 2020, l'ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo a été arrêté par les éléments de la police nationale alors qu'il était en partance pour Bongouanou.

Lida Kouassi Moïse en colère après l' arrestation d'Affi

L' arrestation d'Affi N'guessan continue de faire réagir la classe politique ivoirienne. Lida Kouassi Moïse, l'une des figures du régime des refondateurs, a donné de la voix suite à l'interpellation du député de Bongouanou. Pour lui, l'arrestation brutale et la détention au secret de Pascal affi N'guessan sont inacceptables !".

"J'ai souvent critiqué notre ancien Premier ministre et brocardé sa ligne de conduite. Mais interpeller de cette façon un ancien Premier ministre, qui plus est, demeure encore député à l'Assemblée nationale et Président de Conseil régional, constitue à mon sens un acte de mal gouvernance absolument inacceptable et une preuve que ce régime autoritariste est hostile au dialogue politique et se montre incapable de réconcilier la Côte d'Ivoire", a écrit l'ex-ministre de la Défense sur sa page Facebook.

La rumeur de la mort de Pascal Affi N'guessan a envahi la toile au lendemain de sa mise aux arrêts. L'ancien Premier ministre et porte-parole du Conseil national de transition (CNT) d'Henri Konan Bédié aurait été torturé avant de succomber. La direction générale de la police nationale est très vite montée au créneau pour démentir la rumeur. "La Police nationale tient à informer l'opinion nationale et internationale que monsieur Pascal Affi N'Guessan, interpellé dans la nuit du 6 au 7 novembre 2020 dans le cadre d'une enquête pour complot et attentat contre l'autorité de l'Etat, se porte bien et n'a fait l'objet d'aucun acte de tortures", avaient précisé les autorités policières dans un communiqué. L'opposant ivoirien a également été aperçu dans une vidéo rassurant sa famille et ses proches.