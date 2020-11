Décès de Jerry Rawlings : Nathalie Yamb dévastée

Jerry Rawlings est décédé le jeudi 12 novembre 2020 à l'hôpital universitaire Korle-Bu Accra. L'ex-chef d'Etat ghanéen était âgé de 73 ans. Nathalie Yamb qui avait de solides relations avec le disparu est très touchée par la mort l'ancien dirigeant.

Jerry Rawlings décédé, Nathalie Yamb inconsolable

La mauvaise nouvelle est tombée le jeudi 12 novembre 2020. Jerry Rawlings qui a conduit le Ghana de décembre 1981 à janvier 2001 venait de pousser son dernier soupir à l'hôpital Korle-Bu Accra. "C’est avec une profonde tristesse que la famille de Son Excellence Jerry John Rawlings, informe le grand public que l’ancien président de la République, est décédé jeudi matin des suites d’une courte maladie. La famille demande l’intimité en ce moment difficile. Les détails des arrangements funéraires seront annoncés en temps voulu", pouvait-on lire dans un communiqué de la famille de l'ancien chef d'Etat ghanéen.

La disparition de Jerry Rawlings a suscité une vive émotion dans le monde entier. Nathalie Yamb, proche de l'illustre disparu, est très touchée par cette grosse perte que connait l'Afrique. "11 ans de complicité, de rires, de respect, d’admiration, d’affection, de bonheur. Merci pour tout. My hero. My soulmate. Je n’imagine pas la vie sans lui. Puissent vos prières soutenir Nana, Amina, Zanetor, Kimathi, Yaa, et tous ceux qui l’ont aimé et qu’il a aimés... De battre, aujourd’hui, mon cœur s’est arrêté", a écrit la conseillère exécutive de Mamadou Koulibaly sur son compte Twitter.

Jerry Rawlings a vu le jour le 22 juin 1944 à Accra. Il renverse le régime de Fred Akuffo le 4 juin 1979 et s'installe au pouvoir. Mais le nouvel homme fort du Ghana refuse de demeurer à la tête du pays. Le 24 septembre, Rawlings cède le pouvoir à un civil. Loin des affaires, il suit de près la gestion de l'Etat. Peu satisfait, Jerry Rawlings refait surface grâce à un nouveau putsch le 31 décembre 1981. Après avoir démissionné de l'armée, il s'engage dans la politique et est élu président de la République le 7 décembre 1992. Rawlings effectue deux mandats présidentiels comme prévu par la Constitution.