Le Grand Médiateur Adama Toungara chez Bédié, ce qu'ils se sont dits

Pour une sortie de crise négociée, Adama Toungara, Médiateur de la République, était au domicile d'Henri Konan Bédié, à Cocody Les Ambassades, le mercredi 25 novembre 2020, en vue d'échanger sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire.

Adama Toungara en pompier pour un retour à la paix entre Bédié et Ouattara

Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié sont dans un bras de fer sans précédent. Les deux alliés d'hier se contestent en effet la Présidence de la République. Le Président Ouattara a été réélu pour un 3e mandat lors du scrutin présidentiel du 31 octobre dernier. Mais l'opposition, dont le chef de file est le président du PDCI, ne reconnaissant pas cette élection, a créé un Conseil national de transition (CNT).

Le mot d'ordre de désobéissance civile et de boycott actif lancé par les opposants ivoiriens a été émaillé de violences dans de nombreuses localités ivoiriennes. Des morts, blessés et autres dégâts matériels ont été déplorés au cours de ces douloureux évènements. Le dialogue entamé par les présidents Ouattara et Bédié, le 11 novembre, n'a duré que le temps d'une étoile filante. Le Sphinx de Daoukro a subordonné le 2e round de ces discussions à la satisfaction d'un certain nombre de préalables.

C'est dans ce contexte de tension qu'Adama Toungara est rentré en scène pour favoriser un compromis en pouvoir et opposition. Exactement deux semaines après la rencontre du Golf Hôtel, le Médiateur de la République a été reçu en audience par le Président Bédié à sa résidence d'Abidjan.

Au sortir de cette rencontre, le Médiateur Toungara a déclaré : « J’ai échangé sur la situation de notre pays suite au déchirement profond qu’a subi notre tissu social après les campagnes préélectorale, électorale et postélectorale. J'ai félicité le Président BEDIE pour avoir accepté la main tendue du Président Alassane OUATTARA qui a conduit à une rencontre, le 11 novembre dernier pour rétablir la paix. »

À noter que le Président du CNT a par ailleurs fait des suggestions au Médiateur, qui promet revenir le rencontrer dans les prochains jours pour poursuivre les échanges en vue d'une paix durable en Côte d’Ivoire.