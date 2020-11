Décès de Maradona : Zinedine Zidane, "je n'ai pas de mots"

Zinedine Zidane est profondément touché par le départ de "El Pipe de Oro". La planète du football est encore sous le choc après la disparition de la légende Diego Maradona le mercredi 25 novembre 2020. Plusieurs stars du football continuent de rendre un hommage à l'ancienne star du ballon rond argentin.

La mort de Maradona est "une perte énorme" (Zinedine Zidane)

Diego Maradona s'est endormi à jamais après avoir fait rêver des générations d'amateurs de football. L'ex-gloire argentine a été frappée par un arrêt cardiaque pendant qu'il se trouvait à son domicile. El Pipe de Oro avait subi une opération chirurgicale à cause d'un oedème cérébral. La nouvelle de son décès a secoué le monde du sport. Zinedine Zidane n'a pu s'empêcher de saluer la mémoire de l'illustre disparu. ""C'est une perte énorme pour le monde en général, et pour le monde du football. J'ai gravé dans ma tête son Mondial 1986. Cela nous touche profondément, nous sommes désolés, surtout pour sa famille. Je n'ai pas de mots. Nous sommes très tristes de cette nouvelle", s'est exprimé l'entraineur du Real de Madrid à la suite de la victoire de son équipe contre l'Inter de Milan en Ligue des champions mercredi soir.

À l'instar de Zinedine Zidane, d'autres grands noms du sport roi ont rendu un hommage à Diego Maradona. Edson Arantes do Nascimento, plus connu sous le nom Pelé, considéré comme le meilleur joueur de tous les temps, est très attristé par la mort de l'ex-entraineur de la sélection nationale de l'Argentine. "Quelle triste nouvelle. J'ai perdu un grand ami et le monde a perdu une légende. Il reste encore beaucoup à dire, mais pour le moment que Dieu donne de la force aux membres de la famille. Un jour, j'espère que nous pourrons jouer au ballon ensemble dans le ciel", a déclaré le roi du football.