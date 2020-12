Kyria Doukouré vole au secours des chanteurs Yodé et Siro

À l'annonce de la convocation de Yodé et Siro par la gendarmerie nationale, Kyria Doukouré a apporté son soutien aux chanteurs ivoiriens. La cyber activiste très connue sur la toile parait surprise de la décision qui tombe après le concert des zougloumen tenu le weekend dernier. Ils avaient lancé un message musclé au procureur Adou Richard.

Yodé et Siro convoqués à la gendarmerie, Kyria Doukouré en colère

Yodé et Siro ont reçu une convocation de la part de la gendarmerie nationale. L'information a été portée par les concernés eux-mêmes à travers une publication sur la toile. "Nous avons reçu ce soir une convocation du commandement supérieur de la gendarmerie nationale section de recherches pour motif : enquêtes judiciaires. Nous irons demain 2 décembre répondre à ladite convocation", ont-ils écrit sur Facebook. Kyria Doukouré n'a pas mis de temps pour se prononcer sur cette affaire.

La cyber activiste a volé au secours du duo musical. "Ce qu’ils demandent n’a rien d’extraordinaire en fait : ils exigent juste que le procureur fasse son job. C’est trop demandé sous le régime de Ouattara. Ils sont convoqués au motif d’une enquête judiciaire. Mais n’est-ce pas la même enquête qu’on demande pour arrêter ceux qui ont décapité le jeune Toussaint à Daoukro et les occupants du Gbaka vert ?", s'est exprimée Kyria Doukouré dans un texte publié sur Facebook.

Il faut rappeler que lors d'un concert à Yopougon le dimanche 29 novembre 2020, Yodé et son compère ont lancé un appel au procureur Adou Richard. "C’est quel pays ça ? Allez dire au procureur Adou Richard qu’un mort, c’est un mort. On ne passe pas son temps à chercher les petits Baoulés dans les villages pendant que les gens sont ici avec des marchettes et ils sont bien identifiés", ont dénoncé les auteurs de la chanson "On dit quoi ?".

Selon Kyria Doukouré, le peuple est en phase avec les "aspirations les plus profondes" de Yodé et Siro. "Au lieu d’arrêter les coupables qui sont clairement identifiés, on préfère intimider les artistes", a-t-elle déploré.