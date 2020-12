Amah Olivia Fernande N'Goran, la "Dougoutigui" de la Pharmacie

A seulement 23 ans, Amah Olivia Fernande N'Goran, ravissante étudiante de la faculté de Pharmacie à l’Université FHB d’Abidjan, est devenue la plus jeune pharmacienne de Côte d’Ivoire et d’Afrique, après avoir soutenu une thèse de doctorat avec la mention HONORABLE.

Le 3 décembre 2020, Amah Olivia Fernande N'Goran, était seule face au jury composé d’éminents professeurs ouest-africains du Cames, au Département de Pharmacie de l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan. Objectif: soutenir sa thèse de doctorat qu’elle va empocher avec brio, mention Honorable, à seulement 23 ans. Une grande première en Côte d’Ivoire et sur le continent noir où l’éducation des femmes en général et de la jeune fille en particulier, laisse à désirer.

Depuis sa soutenance, la jeune femme est devenue une véritable star des réseaux sociaux. Mais aussi, source d’une grosse polémique qui touche les autorités ivoiriennes. Les internautes s’étonnent de ce que celles-ci n'aient, jusque-là, pas encore félicité la brave pharmacienne, alors qu’un certain "Dougoutigui était porté en triomphe’’ récemment par celles-ci, pour un banal buzz sur la toile.

"En fait, je suis assis sur mon tabouret, en train d'attendre de voir le premier (ou la première) parmi les ministres chargé(e)s de la jeunesse, de l'enseignement (ou de l'éducation), de la femme ou de je ne sais quel autre domaine ; qui va recevoir notre jeune pharmacienne, Amah Olivia Fernande N'Goran, 23 ans, qui vient de décrocher son doctorat en pharmacie avec brio", a écrit le célébre journaliste-écrivain, André Silver Konan, lauréat du prix Norbert Zongo.

‘’Cette jeune dame a obtenu son doctorat en pharmacie à 23 ans devant un jury qui a attesté de ses compétences. Certains disent que c'est impossible. En réalité, ils confondent leurs limites avec celles des autres. À notre époque, il y a les descendants de GALILÉE et les descendants des persécuteurs de Galilée’’, a soutenu Dr Brice Gnapia.

Pour la coach et web activiste, Nel Jamila, Olivia Fernande ‘’devrait faire le buzz'' sur les profils et statuts Facebook’’. Car, dit-elle, ''voici des choses à partager pour booster la jeune génération; une belle femme intelligente qui se démarque en bien. Pourquoi faire autant de campagne sur l’autonomisation de la jeune fille, le leadership féminin, si au final, on ignore celles qui brillent dans ce sens ? J’espère en tout cas que je me trompe mais pensez à faire d’elle la nouvelle Étoile de la jeunesse féminine », suggère-t-elle.

Malgré les progrès encourageants enregistrés, le genre joue toujours un rôle important dans la scolarisation dans de nombreux pays. Au Tchad, en Guinée-Bissau et au Yémen, moins de 80 filles pour 100 garçons ont terminé l'école primaire; et les garçons ont deux fois plus de chance que les filles, de terminer l'école secondaire. De grandes disparités entre les genres persistent, en particulier pour les apprenants défavorisés, selon l’Onu.

Le rapport 2020 de l'UNESCO sur l’Education illustre les progrès de l'éducation des filles ces 25 dernières années. Publié à l'occasion de la Journée internationale de la fille (11 octobre 2020), ce rapport montre que depuis 1995, 180 millions de filles de plus se sont inscrites dans l'enseignement primaire et secondaire. Cependant, malgré une augmentation à tous les niveaux de l'éducation, les filles sont toujours plus susceptibles d’être exclues que les garçons et cette exclusion s’est accrue en raison de la pandémie actuelle.

Au niveau mondial, le pourcentage de femmes étudiant l'ingénierie ou les technologies de l’information et de la communication (TIC), est inférieur à 25% dans plus des deux tiers des pays. La part des femmes dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle (EFTP) est passée de 45% en 1995 à 42% en 2018. Peu de femmes font carrière dans les TIC, souligne l’UNESCO.

Les femmes représentent 94% du nombre total des enseignants dans l'enseignement pré-primaire mais seulement 43% dans l'enseignement supérieur. Les femmes sont encore moins nombreuses à occuper des postes de direction dans les universités et dans l'administration de l'éducation, ajoute le rapport.

Rappelons qu’en 2017, les dix pays où les filles ont le moins accès à l’éducation, sont également les pays les plus fragiles et les plus pauvres du monde. On retrouve en tête le Soudan du Sud, la République centrafricaine, le Niger, l’Afghanistan, le Tchad, le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, le Libéria et l’Éthiopie.