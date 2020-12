Le général Makosso Camille immortalise son épouse

Le général Camille Makosso a perdu son épouse le samedi 28 mars 2020. Tatiana Kosséré qui partageait la vie du "père de la marmaille" depuis plusieurs années est décédée des suites d'un "malaise postopératoire d'une hernie de la ligne blanche". Dix mois après la disparition de celle qui l'appelait affectueusement "maman", le pasteur vient de poser un acte fort pour immortaliser la mémoire de son ancienne compagne.

Makosso Camille crée une fondation pour sauvegarder la mémoire de son épouse

C'est à travers une publication sur son compte Instagram que le général Makosso Camille a porté l'information. En effet, le frère ainé de Lolo Beauté a décidé d'immortaliser son ex-femme en créant une fondation en son nom. "C'est désormais officiel, le général Camille Makosso immortalise son épouse par la création d'une fondation portant son nom", a-t-il écrit.

Le général Makosso précise que l'objectif assigné à cette organisation est d'aider les veuves et les orphelins, de financer les projets des jeunes filles mères, de scolariser les hautes études des brillants élèves issus de familles démunis, mais également de réaliser les rêves et financer les soins médicaux des personnes les plus démunies et de soutenir les prisonniers.

Par ailleurs, le "Daishikan" des pasteurs tient à préciser que "désormais toutes les actions d’aides du général Makosso élevées à plus de 70 millions par an passeront via la fondation Tatiana Makosso dont un documentaire sur sa vie et un livre sur « la guerrière au bouclier d’or » est en cours de rédaction".

La mort de Tatiana Kosséré avait suscité une vague de réactions sur les réseaux sociaux. Des internautes sont allés jusqu'à accuser le général d'avoir causé le décès de son épouse. ""Je répète que la mort de ma femme n'est pas un spectacle. C'est ma femme que j'ai perdue ; mes enfants ont perdu leur mère. Donc ce n'est pas un spectacle pour dire qu'on va essayer de s'expliquer. J'ai perdu ma femme ; je n'ai aucun compte à rendre à qui que ce soit. Si quelqu'un peut me redonner ma femme, qu'il vienne le faire", avait laissé exploser le général Makosso.