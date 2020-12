Titrologie 24 déc:"Konan Boniface promu général de brigade"Titrologue

Le dialogue politique, le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire et les nouvelles promotions au sein de l'armée ivoirienne cristallisent la titrologie de ce 24 décembre 2020. Le Titrologue pourra également avoir, ce jour, les dernières nouvelles de Maurice Kakou Guikahué évacué en France pour raison de santé.

Titrologie : « Un officier de gendarmerie kidnappé par des hommes encagoulés » - Titrologue

Le dialogue politique ouvert entre le gouvernement, les partis d'opposition et la société civile suscite un intérêt dans la titrologie de ce jeudi. "Que le dialogue nous amène à des législatives apaisées", plaide Alassane Ouattara à la une de Le Patriote. "Élections législatives à venir : Comment le RHDP a tout faussé", s'indigne Le Temps. Pour Le Rassemblement, "Bédié reconnait enfin le pouvoir Ouattara". Cependant, renchérit Le Nouveau réveil : "Bédié exhorte à une réconciliation vraie et véritable." Le Bélier intrépide croit savoir pour sa part "ce que Ouattara va céder à l'opposition". Toutefois, s'interroge L'Intelligent d'Abidjan : "Le dialogue lancé par Ouattara est-il le dialogue national proposé par Bédié ?" Dernière Heure explique par ailleurs "Comment la CEI demeure le problème".

Alors qu'il est question de dialogue et de réconciliation nationale, des choses étranges se passent au sein des casernes. "En plein cœur du camp d'Agban, un officier de gendarmerie kidnappé par des hommes encagoulés", révèle Notre Voie. Mais le Général Apalo Touré, Commandant supérieur de la gendarmerie, est monté au créneau, dans les colonnes du quotidien L'Inter pour interpeller ses hommes : "Face aux rumeurs de déstabilisation, restons vigilants, restons dignes."

À propos de l'armée ivoirienne, le Président Ouattara, Chef suprême des armées, a pris d'importantes décisions lors du Conseil national de sécurité (CNS) tenu ce mercredi. Ainsi, au terme de cette importante rencontre, "Konan Boniface promu général de brigade", apprend-on de l'Expression. Et Le Miroir d'Abidjan de se répandre un peu plus sur le sujet. "Armée, gendarmerie, police : Ouattara signe des décrets d'avancement de grade", titre le tabloïd.

Le retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo se précise de plus en plus. "Mise en place d'un comité d'organisation", annonce Le Temps. Mais avant son retour au bercail, "Gbagbo prend d'importantes décisions", croit savoir Le Nouveau Courrier. Au nombre de ces décision, "Le camp Gbagbo prêt à participer aux élections législatives", indique L'Inter. "Soro guillaume de plus en plus isolé", déclare Le Sursaut. Générations nouvelles revient sur "Le récit inédit du voyage périlleux" de Guillaume Soro, le 23 décembre 2019.

La note sportive de cette titrologie est donnée par Super Sport. "Les Ivoiriens à l'heure du Boxing Day; Pourquoi la FIF a saisi le TAS"; Avec 644 but, Messi bat le record de Pelé", note le confrère.