Danho Paulin valide le comité de normalisation, Sam Etiassé écarté

Le Ministre des sports, Danho Paulin, a rencontré ce Jeudi 07 Janvier 2021 au Plateau, les Présidents de clubs de football (Ligue 1, 2 et Division 3) et les Groupements d'intérêt.

Danho Paulin : "Nous ne pouvons plus travailler avec Sam Etiassé"

Situant le contexte de cette rencontre, le Directeur de Cabinet, Alla Yao François, a fait savoir qu’elle a été motivée par la récente décision de la Fifa d’installer un comité de normalisation pour la Fédération ivoirienne de football (Fif)

« Aujourd'hui, nous nous retrouvons par rapport à la mesure qui nous frappe, pour échanger... de manière exceptionnelle… Cette rencontre s'est avérée nécessaire à la suite d'une succession de problèmes... Blocage du processus, décès de Sidy Diallo, la décision de la Fifa de la création d'un Comité de Normalisation... », a-t-il indiqué.

Quant au ministre des Sports, Danho Paulin Claude, il est simplement revenu sur la rumeur selon laquelle il aurait ordonné de libérer le siège. ''On n’a pas chassé quelqu’un à la FIF. Il y a un Comité exécutif qui a été écarté par la FIFA, mais l’administration travaille. Mon premier vœu pour cette année est que cette normalisation soit éphémère et efficace. Elle a déjà commencé… Désormais, nous allons regarder de près la gestion des fonds de la FIF, car le Comité exécutif sortant ne peut plus le toucher. Nous allons travailler à ce que tout soit transparent. Mais nous ne pouvons plus travailler avec Sam Etiassé'' a indiqué le ministre des Sports.

Cependant, force est de constater que des dirigeants de clubs proches du Comité exécutif sortant, et donc proches du candidat Sory Diabaté, n’ont pas effectué le déplacement « Ceux qui ne viennent pas à cette rencontre, c'est leur problème... Il faut tourner la page. Je ne veux pas faire de procès d'intention. Je pense que certains se sont excusés et que d'autres sont loin... », a lancé le ministre.