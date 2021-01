Afrique : Qu’est-ce que le Bitcoin, la monnaie du siècle ?

Qui d’entre nous ne s’est jamais posé la question « qu’est-ce que le Bitcoin ? », cette monnaie qui affole parfois les marchés financiers ? Le Bitcoin est une monnaie cryptographique. Elle a la particularité d’être indépendante vis-à-vis des États. Elle est adossée à un système de paiement de pair-à-pair qui n'existe que sous forme numérique.

Que signifie le mot Bitcoin ?

Vous ne trouverez pas de billet de Bitcoin au moment d’acheter du pain ou un sac de riz. Tout ce passe en ligne. Bitcoin, comme mot, est le mélange de deux mots anglais. Bit est une unité de mesure binaire et coin est une pièce de monnaie. Le Bitcoin est donc un anglicisme désignant cette monnaie informatique codée par Satoshi Nakamoto.

On peut dire que la création de Satoshi Nakamoto est un succès. On voit de plus en plus de personnes à travers le monde se lancer dans l’acquisition de Bitcoin. Sa folle progression amorcée en 2017 (+ 1.318%) n’est pas passée inaperçue. Le dernier trimestre de l'année 2020 a aussi été une période heureuse pour cette cryptomonnaie. Elle a atteint un record de 34.000 dollars. Il est vrai qu’elle a enregistré une baisse à 28.772 dollars le premier lundi de l’année 2021, mais elle a aussitôt commencé à remonter avant de faire les montagnes Russes.

Cette forte progression du Bitcoin donne parfois envie de vendre son champ de cacao ou de café pour se lancer dans la spéculation. Qui n’a pas envie de faire comme ces nombreuses personnes devenues milliardaires à travers le monde grâce à cette monnaie cryptographique ? Il faut cependant noter qu’il y a un petit problème pour les pays africains.

Le Bitcoin ne fonctionne que par des achats en ligne, or cette pratique n'est pas encore totalement adoptée sur le continent africain. Même si de plus en plus d’entreprises se lancent dans le e-commerce, l’absence d’adressage des rues dans plusieurs capitales des pays rend difficile l’adoption des habitudes d’acheteurs en ligne.

Si vous possédez des milliards de Bitcoin qui n’entrent pas dans le fonctionnement classique des banques sur le continent, vous aurez beaucoup de mal à rendre réelle votre richesse. D’Abidjan à Dakar, ou Johannesburg, les populations ne se ruent pas sur cette cryptomonnaie. Bien qu’elle soit en progression dans le monde, les Africains restent très méfiants vis-à-vis de cette monnaie numérique.

Comment avoir le Bitcoin ?

Pour obtenir la crypto monnaie Bitcoin, tout se passe en ligne. Vous pouvez créer un compte sur le site de la monnaie. Si vous êtes un commerçant, vous pouvez obtenir des bitcoins en les acceptant en paiement contre des produits ou des services proposés à vos clients. Vous pouvez aussi obtenir des bitcoins en les achetant à quelqu'un près de chez vous. Il est aussi possible de les acheter directement sur une bourse de change en ligne à l'aide de votre compte bancaire. Le symbole boursier de la monnaie est BTC, XBT, ₿.