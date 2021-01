Suspect 95 parle de sa nouvelle vie sans sa femme

Un mois après le décès de sa femme, le jeune rappeur Suspect 95 essaie tant bien que mal de tenir le coup. Emmanuel Gui, de son vrai nom, doit désormais s'occuper tout seul de sa fille. Dans une publication sur sa page Instagram, le président du Syndicat parle de sa nouvelle vie.

Suspect 95 : "Merci infiniment pour votre soutien"

Cela fait un mois que le sort s'est abattu sur le rappeur ivoirien Suspect 95. Le dimanche 13 décembre 2020, Emmanuel Gui a annoncé le décès de sa femme. "Je viens de perdre ma femme, celle qui m’a motivé à devenir ce que je suis aujourd’hui, qui m’a encouragé à monter tout ce business, je ne le souhaite à personne, je serais OFF pendant un certain moment, aidez-moi à me recueillir pour le repos de son âme", avait-il déclaré sur les réseaux sociaux.

Plusieurs acteurs du showbiz ont manifesté leur soutien au "président" du Syndicat à qui ils ont témoigné leur attachement et leur réconfort. "De tout cœur avec toi mon champion ! Tu dois maintenant être fort pour ta fille. Qu’elle repose en paix ... je demeure en prière pour toi. En vrai, je t’aime tu sais", s'était exprimée Emmanuel Keita qui avait eu un violent clash avec Suspect 95.

La rappeuse Nash n'est pas restée silencieuse devant le drame qui frappait son "fils". "Je me suis réveillée avec une pensée pour mon fils Suspect 95 qui traverse un moment très difficile actuellement. Prions pour lui donner la force. Intercédons auprès du Seigneur afin qu'il aide à surmonter cette épreuve. Il est si jeune, et perdre un être cher, en plus une femme, c'est trop difficile. Je demande beaucoup de prières pour lui. Que l'âme de sa femme repose en Paix. Yako à toute sa famille et à Suspect. Dieu seul sait tout et comment, il saura te fortifier. Tu es un guerrier champion", a affirmé la "go cracra du djassa".

Plusieurs semaines après la disparition de sa femme, Suspect 95 exprime sa gratitude à tous ceux qui le soutiennent. "Merci infiniment pour votre soutien à travers vos mots , vos appels et vos visites qui m’aident à affronter ma nouvelle vie avec le rôle à la fois de Papa et de Maman pour ma princesse. Merci beaucoup à tous, que DIEU vous bénisse et qu’il se souvienne de vous", a écrit le rappeur sur Instagram.