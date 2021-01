Universités de Côte d’Ivoire: La FESCI annonce d'importants mesures

La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI) a annoncé mercredi 20 janvier, des mesures arrêtées avec la tutelle, un début d'accords sur des sujets brûlants dans l’Enseignement supérieur en Côte d’Ivoire: frais du doctorat, un séminaire inclusif, augmentation du coût des timbres...

Enseignement supérieur: La FESCI annonce un “séminaire inclusive”

Ci-dessous, le communiqué du BEN-FESCI

"Le bureau exclusif nationale de la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire porte à la connaissance des étudiants et de communauté universitaire qu'à l'issu de la rencontre qu'elle a eu avec le ministère de l'enseignement supérieure et de la recherche scientifique; ainsi que la présidence de l'université Félix Houphouët Boigny de Cocody (UFHB) ,

les mesures suivantes ont été adoptées:

* Un séminaire inclusif des différents acteurs et partenaires du systèmes universitaire ivoiriens se tiendra pour apporter une réflexion sur l'école doctorale.

Ainsi, pour cette année 2020/2021, la formation doctorale sera reconduite avec un coût de 90.000 francs .

* La prise en compte d'étudiants non-inscrits et ayant toutefois composé dans le procès-verbal .

Par ailleurs, les inscriptions seront bientôt ouvertes pour permettre aux étudiants susmentionnés de finaliser leurs inscriptions.

* Suspension de la mesure d'augmentation du coût des timbres de la scolarité centrale. Le coût demeure donc à 300f .

*Enfin , en ce qui concerne la mesure de suspension des soutenances de thèses à l'université Félix Houphouët Boigny de Cocody relativement au désir de l'administration de ladite université de constituer le fichier des thèses, il sera permis, aux étudiants déjà programmés c'est à dire bénéficiant de leur autorisation pour la soutenance et aussi ceux qui ont eu un retour de leur travaux en instruction, de soutenir exceptionnellement jusqu'au 31 Mars 2021 sans avoir à payer une nouvelle fois la scolarité".

FESCI TOUJOURS !!!

Allah Saint Clair

Secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI)