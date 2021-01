Série MTV Shuga Babi: De la fraîcheur dans la nouvelle saison

Grand retour de la série MTV Shuga Babi Saison 2. Il y a de la fraîcheur dans l’air et de la sensation pour ceux qui veulent savoir ce qu’est devenue Eslie, la petite amie de Matéo (qui vit avec le VIH), avoir des nouvelles de Rubi qui semblait avoir réussi à se rapprocher de Daniel et découvrir si Ousmane et Vanessa sont enfin passés à l’acte.

Saison 2 de MTV Shuga Babi: Meiway, Zota, Josey et Suspect 95 en stars

Le démarrage de la saison 2 de MTV Shuga Babi, la série produite par la Fondation MTV Staying Alive orientée vers la sensibilisation sur le VIH ainsi que les maladies sexuellement transmissibles, est prévu le 30 janvier 2021, une deuxième saison que vous allez certainement apprécier à l’instar de la première.

“Nous avons le plaisir de vous annoncer le retour de votre série préférée MTV Shuga Babi sur vos écrans dès le 30 janvier 2021. En effet, après plusieurs mois de travail acharné, l’heure est enfin arrivée de partager avec vous les intrigues de cette deuxième saison ivoirienne”, a-t-on appris sur mtvshuga.

Malgré un contexte difficile dû à la crise sanitaire, le calendrier de tournage a été respecté. Grâce au soutien de notre partenaire Unitaid, la Fondation MTV Staying Alive (MTV SAF) a pu maintenir le tournage sans risque (avec prise de température, mesures barrières et tests PCR réguliers). MTV SAF ainsi que les sociétés de production MPM Film et Boucan Production, chargées de réaliser la saison 2, ont pu maintenir les différentes échéances.

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le casting public ne s’est pas déroulé en face à face comme l’an dernier mais, en grande partie, sur le web, rapporte le site dédié à la série.

Du sang neuf

Sur 1000 candidats qui ont postulé au casting de la Saison 2, 30 ont été sélectionnés en casting présentiel et à l’issue de ce programme, trois candidats ont été retenus. Pour cette saison 2 de MTV Shuga Babi, il souffle un vent de fraîcheur avec l’arrivée de nouveaux acteurs que l’on verra à l’écran à partir du 30 janvier 2021 sur RTI2 puis sur la chaîne YouTube de MTV Shuga Babi en début février.

Il s’agit, pour la plupart, de néophytes du septième art mais aussi d’acteurs qui ont affûté leurs armes auprès de devanciers plus expérimentés : Steven BAYÉ, Siata TRAORE, Abraham THIAM, Olivia AKPELE, Marie-Victoire AMIÉ , Delvis Prestige KUE, Caleb Guillaume NASSA et Carole O. S. CISSE.

Ils feront montre de leurs talents aux côtés de la chorégraphe Bacome NIAMBA, de l’artiste et influence Prissy La dégameuse, Landry GNAMBA ainsi que tous les acteurs présents dans la série depuis la saison 1.

Côté stars, cette nouvelle saison vous réserve d’énormes surprises. Meiway, Zota, Josey et Suspect 95 nous ont fait le plaisir de collaborer avec la #TeamShuga.

MTV Shugar Babi: une quête de conscientisation sur le VIH-SIDA

Pour cette nouvelle saison, MTV Shuga Babi ne change pas d’orientation. Elle met toujours l’accent sur des faits vécus au quotidien par les jeunes. Notamment le VIH SIDA, les IST, l’utilisation de l’autotest du VIH, la contraception, le premier rapport sexuel, la pression des pairs, le sexe transactionnel et les violences basées sur le genre. Autant dire, c’est un appel à une prise de conscience et une responsabilité vis-à-vis de ces vices qui impactent négativement notre société.

Le tournage de cette nouvelle saison de MTV Shuga Babi a été réalisé entre la fin du troisième trimestre et le dernier trimestre de l’année avec le soutien de son partenaire Unitaid (l’organisation qui vise à l’amélioration du secteur sanitaire dans le monde). Ladite organisation a veillé à la sécurité sanitaire des acteurs et de toute l’équipe de production dans cette crise du coronavirus (avec prise de température, mesures barrières et tests PCR réguliers). Des mesures qui ont favorisé la bonne tenue de ce tournage pendant la période d’urgence décrétée suite à la crise de la COVID-19, précise la structure de production.

Avec le soutien financier d’Unitaid, la série enregistre également une série radio, du contenu numérique, ainsi que des événements locaux tels que des séances de visionnage dans les établissements scolaires et dans plusieurs villes du pays.

Notons que c’est en 2019 que la série MTV Shuga Babi, première série MTV Shuga s’adaptant au public de l’Afrique francophone et réalisée en Côte d’Ivoire, sortait sa première saison. Une saison qui a captivé la jeunesse ivoirienne à travers sa thématique à fort impact pour celle-ci.

Rendez-vous est donc pris pour le samedi 30 janvier à 17h sur RTI2; à vos agendas!!!